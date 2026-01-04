Cachoeiras na Serra do Cipó são fechadas por causa das chuvas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Parque Nacional da Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais, anunciou em suas redes sociais que três cachoeiras estão fechadas neste domingo (4/1) devido ao aumento do fluxo da água do Rio Cipó. São elas a Cachoeira da Farofa, Cânion das Bandeirinhas e Circuito das Lagoas.

A Serra do Cipó é um destino muito popular dos mineiros, especialmente durante o verão. Porém, a região se encontra em estado de alerta laranja para tempestade até as 23h59 de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ocorrência de chuva nas cabeceiras dos rios podem causar cabeças d'água e colocar a vida dos banhistas em risco.

