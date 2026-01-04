Cachoeiras na Serra do Cipó são fechadas por causa das chuvas
Região central de Minas Gerais está sob alerta laranja para tempestades até as 23h59 deste domingo (4/1)
O Parque Nacional da Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais, anunciou em suas redes sociais que três cachoeiras estão fechadas neste domingo (4/1) devido ao aumento do fluxo da água do Rio Cipó. São elas a Cachoeira da Farofa, Cânion das Bandeirinhas e Circuito das Lagoas.
A Serra do Cipó é um destino muito popular dos mineiros, especialmente durante o verão. Porém, a região se encontra em estado de alerta laranja para tempestade até as 23h59 de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ocorrência de chuva nas cabeceiras dos rios podem causar cabeças d'água e colocar a vida dos banhistas em risco.
Dicas para um passeio seguro
- Se planeja fazer um passeio para se refrescar em um rio ou cachoeira, confira a previsão do tempo e evite esses locais durante as chuvas;
- Avise parentes e amigos sobre sua localização, em caso de emergência, pode facilitar o trabalho das equipes de resgate;
- Sempre leve celular, comida, água potável e carregador portátil: mantendo-os em local seguro e acessível.
- Fique atento ao aumento repentino na velocidade e no nível da água, assim como na mudança brusca na sua cor que pode ficar barrenta e com presença de folhas e galhos
- Ao perceber os sinais de uma cabeça d’água, os banhistas devem sair da água e se afastar o mais rápido possível, buscando locais mais altos e seguros.
- Caso fique ilhado, mantenha a calma e, se possível, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;
- Nunca atravesse rios durante o fenômeno.