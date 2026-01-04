Assine
PERÍODO CHUVOSO

Cachoeiras na Serra do Cipó são fechadas por causa das chuvas

Região central de Minas Gerais está sob alerta laranja para tempestades até as 23h59 deste domingo (4/1)

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
04/01/2026 13:02 - atualizado em 04/01/2026 13:05

Parque Nacional da Serra do Cipó fecha três cachoeiras devido à chuva
Parque Nacional da Serra do Cipó fecha três cachoeiras devido à chuva crédito: Parque Nacional da Serra do Cipó

O Parque Nacional da Serra do Cipó, na região central de Minas Gerais, anunciou em suas redes sociais que três cachoeiras estão fechadas neste domingo (4/1) devido ao aumento do fluxo da água do Rio Cipó. São elas a Cachoeira da Farofa, Cânion das Bandeirinhas e Circuito das Lagoas. 

A Serra do Cipó é um destino muito popular dos mineiros, especialmente durante o verão. Porém, a região se encontra em estado de alerta laranja para tempestade até as 23h59 de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ocorrência de chuva nas cabeceiras dos rios podem causar cabeças d'água e colocar a vida dos banhistas em risco. 

Dicas para um passeio seguro 

Leia Mais

  • Se planeja fazer um passeio para se refrescar em um rio ou cachoeira, confira a previsão do tempo e evite esses locais durante as chuvas;
  • Avise parentes e amigos sobre sua localização, em caso de emergência, pode facilitar o trabalho das equipes de resgate;
  • Sempre leve celular, comida, água potável e carregador portátil: mantendo-os em local seguro e acessível.
  • Fique atento ao aumento repentino na velocidade e no nível da água, assim como na mudança brusca na sua cor que pode ficar barrenta e com presença de folhas e galhos
  • Ao perceber os sinais de uma cabeça d’água, os banhistas devem sair da água e se afastar o mais rápido possível, buscando locais mais altos e seguros. 
  • Caso fique ilhado, mantenha a calma e, se possível, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;
  • Nunca atravesse rios durante o fenômeno. 

Tópicos relacionados:

cachoeiras corpo-de-bombeiros minas-gerais serra-do-cipo turismo viagens

