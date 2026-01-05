Vídeo: motorista flagra carro rodando no Anel Rodoviário por causa da chuva

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte (MG) nesse domingo (4/1) provocou transtornos em diferentes pontos da cidade. Além de alagamentos em hospitais e acidentes, um vídeo mostra o momento em que um carro roda no Anel Rodoviário, altura do Bairro Eymard, sentido Vitória, devido ao acúmulo de água na pista.

Nas imagens, o motorista registra o trecho alagado e pede providências das autoridades para melhorar as condições da via, que costuma acumular durante períodos de chuva intensa. O vídeo flagra o momento em que um veículo tenta atravessar o trecho alagado e acaba rodando. Depois do ocorrido, o condutor retorna ao local para procurar as placas do carro, que se soltaram com a força da água.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelo trecho, foi procurado pela reportagem do Estado de Minas para saber se há previsão de obras para eliminar os pontos de acúmulo de água na pista, e aguarda reposta.

Durante o domingo, a capital mineira registrou grandes volumes de chuva em todas as regionais. Em um período de 24 horas, as regiões Centro-Sul e Oeste acumularam 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente cerca de um terço do volume médio esperado para todo o mês de janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram atendidas 70 ocorrências relacionadas às chuvas em BH nas últimas 48 horas. Em todo o estado, o número de chamados chegou a 227. Ainda segundo a corporação, entre as 14h do dia 2 de janeiro e as 14h desse domingo (4/1), foram realizadas 69 vistorias por risco de queda de árvores, sendo 27 delas em Belo Horizonte.