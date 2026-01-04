Assine
overlay
Início Gerais
VAZAMENTO

Vídeo: pacientes relatam 'alagamento' no Hospital Odilon Behrens

Em registros feitos por pacientes é possível ver quedas d'água e funcionários usando guarda-chuva

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Clara Mariz
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
04/01/2026 18:06

compartilhe

SIGA
x
A água entrou pelos pontos de iluminação, formando poças no chão
A água entrou pelos pontos de iluminação, formando poças no chão crédito: Reprodução

Usuários do Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte, relataram vazamentos dentro da unidade, neste domingo (4/1). Em registros feitos por pacientes e acompanhantes é possível ver a água caindo pelos lustres que iluminam o interior do ambiente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em vídeos que circulam, os cidadãos registraram poças de água no chão do hospital e quedas d'água próximas às macas de pacientes.

Também é possível ver grande quantidade de água escorrendo pelos pontos de iluminação e no teto. Em um dos registros, uma funcionária aparece circulando com um guarda-chuva. Alguns pacientes tiveram que ser realocados dos corredores para não se molharem. 

Leia Mais

Neste domingo, a capital mineira registrou grandes volumes de chuva em todas as regionais. Em 24 horas, as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, o que representa cerca de um terço do total esperado para janeiro.

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a equipe própria de manutenção do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) já realizou vistorias no local e executou os reparos necessários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Cabe destacar que, sempre que há o registro de chamados, as demandas são prontamente avaliadas e atendidas, conforme os protocolos estabelecidos, garantindo a segurança e o conforto de pacientes, acompanhantes e profissionais do hospital", disse em nota.

Tópicos relacionados:

gerais hospital

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay