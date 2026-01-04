Vídeo: pacientes relatam 'alagamento' no Hospital Odilon Behrens

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Usuários do Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte, relataram vazamentos dentro da unidade, neste domingo (4/1). Em registros feitos por pacientes e acompanhantes é possível ver a água caindo pelos lustres que iluminam o interior do ambiente.

Em vídeos que circulam, os cidadãos registraram poças de água no chão do hospital e quedas d'água próximas às macas de pacientes.

Também é possível ver grande quantidade de água escorrendo pelos pontos de iluminação e no teto. Em um dos registros, uma funcionária aparece circulando com um guarda-chuva. Alguns pacientes tiveram que ser realocados dos corredores para não se molharem.

Neste domingo, a capital mineira registrou grandes volumes de chuva em todas as regionais. Em 24 horas, as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, o que representa cerca de um terço do total esperado para janeiro.

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a equipe própria de manutenção do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) já realizou vistorias no local e executou os reparos necessários.

"Cabe destacar que, sempre que há o registro de chamados, as demandas são prontamente avaliadas e atendidas, conforme os protocolos estabelecidos, garantindo a segurança e o conforto de pacientes, acompanhantes e profissionais do hospital", disse em nota.