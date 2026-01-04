Deslizamento e desabamento: todas as regiões de BH estão sob alerta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Todas as regiões de Belo Horizonte encontram-se sob alerta de risco geológico pelo menos até a próxima terça-feira (6/1). A Defesa Civil municipal emitiu o aviso, que representa risco de deslizamentos e desabamentos em toda a cidade.

Conforme o alerta, a regional do Hipercentro está sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. As demais regiões estão sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera os 70 mm no período de 72h.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Apesar de ser muita chuva, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para os primeiros dias de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,1 milímetros (mm), mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, em apenas 24 horas. O número representa cerca de um terço do total esperado para todo o mês.

Segundo a Defesa Civil de BH, esse volume pluviométrico foi registrado entre às 10h desse sábado (3/1), quando as chuvas se intensificaram, e às 10h deste domingo (4/1). A expectativa, conforme a previsão, era de que os volumes diários ficassem entre os 70 mm diários até terça-feira (6/1), mas ela já foi superada.

Ainda de acordo com a meteorologia, é esperado que, até terça-feira, o acumulado de chuva chegue a 250 mm, cerca de 75% do esperado para todo o mês na capital. Até às 12h deste sábado, a Região Oeste, que lidera o ranking entre as que mais tiveram chuva, já tinha registrado 152,4 mm, o equivalente a 46,1% do aguardado para todo o mês. A lista segue com as regionais Noroeste, Centro-Sul e Barreiro, que marcaram, respectivamente, 151 mm, 147,8 mm e 128,2 mm.

Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

O que fazer em caso de chuva?