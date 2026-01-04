Deslizamento e desabamento: todas as regiões de BH estão sob alerta
Com as fortes chuvas registradas na capital desde ontem e a previsão de novas precipitações, todo o município está sob alerta de risco geológico
Todas as regiões de Belo Horizonte encontram-se sob alerta de risco geológico pelo menos até a próxima terça-feira (6/1). A Defesa Civil municipal emitiu o aviso, que representa risco de deslizamentos e desabamentos em toda a cidade.
Conforme o alerta, a regional do Hipercentro está sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. As demais regiões estão sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera os 70 mm no período de 72h.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Apesar de ser muita chuva, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para os primeiros dias de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,1 milímetros (mm), mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, em apenas 24 horas. O número representa cerca de um terço do total esperado para todo o mês.
Segundo a Defesa Civil de BH, esse volume pluviométrico foi registrado entre às 10h desse sábado (3/1), quando as chuvas se intensificaram, e às 10h deste domingo (4/1). A expectativa, conforme a previsão, era de que os volumes diários ficassem entre os 70 mm diários até terça-feira (6/1), mas ela já foi superada.
Ainda de acordo com a meteorologia, é esperado que, até terça-feira, o acumulado de chuva chegue a 250 mm, cerca de 75% do esperado para todo o mês na capital. Até às 12h deste sábado, a Região Oeste, que lidera o ranking entre as que mais tiveram chuva, já tinha registrado 152,4 mm, o equivalente a 46,1% do aguardado para todo o mês. A lista segue com as regionais Noroeste, Centro-Sul e Barreiro, que marcaram, respectivamente, 151 mm, 147,8 mm e 128,2 mm.
Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).