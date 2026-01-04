Chuva em BH: bombeiros atendem 70 ocorrências em 48 horas
No mesmo período a corporação foi acionada para 227 chamados no território mineiro
compartilheSIGA
O primeiro fim de semana de 2026 foi marcado por grandes volumes de chuva em Belo Horizonte e Minas Gerais. Nesta época, tradicionalmente chuvosa no estado, é comum a água causar transtornos e estragos em diversas regiões. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), em 48 horas, foram atendidas 70 ocorrências relacionadas às chuvas na capital mineira. Já no território mineiro foram registrados 227 chamados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a corporação, entre as 14h do dia 2 de janeiro até às 14h deste domingo (4/1), foram atendidas 69 vistorias em risco de queda de árvore, sendo 27 em BH.
Já os cortes de árvore somam a maioria dos acionamentos. Aquelas com risco iminente contabilizaram 15 em Minas, sendo cinco na capital mineira. As árvores caídas em ruas e avenidas foram 87, das quais 23 em BH.
Leia Mais
Os chamados para árvores caídas em veículos e residência foram oito e 26 (três e sete em BH), respectivamente, conforme divulgado pelos militares.
Os bombeiros ainda atenderam 15 vistorias em locais com risco de desabamento e deslizamento, com apenas um registro na cidade. Além de 7 chamados para alagamentos e inundações. Do total, quatro foram em BH.
Risco geológico
A capital mineira registrou em 24 horas, um terço da chuva esperada para janeiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações para o mês é de 330,1 milímetros (mm), mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, o que representa cerca de um terço do total esperado.
Leia Mais
Segundo a Defesa Civil de BH, esse volume pluviométrico foi registrado entre às 10h desse sábado (3/1), quando as chuvas se intensificaram, e às 10h deste domingo (4/1). A expectativa, conforme a previsão, era de que os volumes diários ficassem entre os 70 mm diários até terça-feira (6/1), mas ela já foi superada. Agora, é esperado que o acumulado chegue a 250 mm, cerca de 75% do esperado para todo o mês na capital, ainda na terça.
Por causa dos grandes volumes de água, a capital mineira tem todas as regiões sob risco de desabamentos. Conforme o alerta do órgão municipal, a regional do Hipercentro está sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. As demais regiões estão sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera os 70 mm no período de 72h.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).