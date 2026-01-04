Chuva em BH: bombeiros atendem 70 ocorrências em 48 horas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O primeiro fim de semana de 2026 foi marcado por grandes volumes de chuva em Belo Horizonte e Minas Gerais. Nesta época, tradicionalmente chuvosa no estado, é comum a água causar transtornos e estragos em diversas regiões. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), em 48 horas, foram atendidas 70 ocorrências relacionadas às chuvas na capital mineira. Já no território mineiro foram registrados 227 chamados.

Segundo a corporação, entre as 14h do dia 2 de janeiro até às 14h deste domingo (4/1), foram atendidas 69 vistorias em risco de queda de árvore, sendo 27 em BH.

Já os cortes de árvore somam a maioria dos acionamentos. Aquelas com risco iminente contabilizaram 15 em Minas, sendo cinco na capital mineira. As árvores caídas em ruas e avenidas foram 87, das quais 23 em BH.

Os chamados para árvores caídas em veículos e residência foram oito e 26 (três e sete em BH), respectivamente, conforme divulgado pelos militares.

Os bombeiros ainda atenderam 15 vistorias em locais com risco de desabamento e deslizamento, com apenas um registro na cidade. Além de 7 chamados para alagamentos e inundações. Do total, quatro foram em BH.

Risco geológico

A capital mineira registrou em 24 horas, um terço da chuva esperada para janeiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações para o mês é de 330,1 milímetros (mm), mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, o que representa cerca de um terço do total esperado.

Segundo a Defesa Civil de BH, esse volume pluviométrico foi registrado entre às 10h desse sábado (3/1), quando as chuvas se intensificaram, e às 10h deste domingo (4/1). A expectativa, conforme a previsão, era de que os volumes diários ficassem entre os 70 mm diários até terça-feira (6/1), mas ela já foi superada. Agora, é esperado que o acumulado chegue a 250 mm, cerca de 75% do esperado para todo o mês na capital, ainda na terça.

Por causa dos grandes volumes de água, a capital mineira tem todas as regiões sob risco de desabamentos. Conforme o alerta do órgão municipal, a regional do Hipercentro está sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. As demais regiões estão sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera os 70 mm no período de 72h.

