Bairros de BH podem ficar sem água neste domingo (4/1)

Bairros da Região Leste de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (4/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a madrugada de segunda-feira (5/1) devido a uma manutenção programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?