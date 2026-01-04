Bairros de BH podem ficar sem água neste domingo (4/1)
Manutenção operacional pode deixar locais da capital mineira com intermitência no abastecimento ao longo deste domingo. Veja lista dos bairros atingidos
Bairros da Região Leste de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (4/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a madrugada de segunda-feira (5/1) devido a uma manutenção programada.
Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados?
- Boa Vista
- Horto
- Horto Florestal
- Sagrada Família
- Santa Inês
- São Geraldo