ATENÇÃO, MORADORES

Bairros de BH podem ficar sem água neste domingo (4/1)

Manutenção operacional pode deixar locais da capital mineira com intermitência no abastecimento ao longo deste domingo. Veja lista dos bairros atingidos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/01/2026 14:53

Manutenção programada pode causar intermitência em sete bairros da capital mineira ao longo do dia crédito: hippopx.com

Bairros da Região Leste de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (4/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a madrugada de segunda-feira (5/1) devido a uma manutenção programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?

  • Boa Vista
  • Horto
  • Horto Florestal
  • Sagrada Família
  • Santa Inês
  • São Geraldo 

