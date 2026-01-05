Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta segunda (5/1)
Depois de calor intenso nos últimos dias de dezembro, capital registra chuva constante nos primeiros dias do ano; confira a previsão completa de BH e Minas
compartilheSIGA
Os últimos dias foram chuvosos em Belo Horizonte e a meteorologia indica novas precipitações nesta segunda-feira (5/1). Segundo a Defesa Civil de BH, há chance de pancadas de chuva durante todo o dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.
Leia Mais
Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 17,2°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, enquanto a máxima pode chegar a 25°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 60%, à tarde.
- Como proteger sua casa de chuvas fortes, ventos e granizo
- Chuvas impõem clima de medo a BH, agravado pelas desigualdades sociais
Volume de chuva e alerta
Apesar de ser muita chuva, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para os primeiros dias de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional, mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, em apenas 24 horas. O número representa cerca de um terço do total esperado para todo o mês.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
- Chuva em Minas: 2 mil pessoas estão desalojadas por causa dos temporais
- Defesa Civil emite alerta de risco de deslizamento para toda Contagem
Até a manhã desta segunda-feira, as regiões Oeste, Noroeste e Centro-Sul já haviam ultrapassado metade da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Elas registraram, respectivamente, 168,8 mm, 166 mm e 173,4 mm.
Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 6h de 5/1
- Barreiro: 144 (43,5%)
- Centro-Sul: 173,4 (52,4%)
- Hipercentro: 76,6 (23,1%)
- Leste: 99 (29,9,%)
- Nordeste: 83,2 (25,1%)
- Noroeste: 166 (50,2%)
- Norte: 89,8 (27,1%)
- Oeste: 168,8 (51,0%)
- Pampulha: 96,6 (29,2%)
- Venda Nova: 83,6 (25,3%)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm
Diante da chuva constante no final de semana, todo o município está sob alerta de risco geológico forte, isto é, alto risco de desabamentos e deslizamentos, pelo menos até terça-feira (6/1). O aviso vermelho é emitido quando a acumulado de chuva ultrapassa 70 mm em 72 horas.
Quais os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas?
Nas outras regiões de Minas Gerais, o cenário é semelhante ao de BH. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na Grande BH, a previsão é de céu encoberto de nuvens a nublado com chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Devido à chuvarada, a temperatura máxima estimada tem um pequeno declínio e deve ficar na casa dos 30°C no estado.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).