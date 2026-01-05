Assine
CHUVA EM BH

Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta segunda (5/1)

Depois de calor intenso nos últimos dias de dezembro, capital registra chuva constante nos primeiros dias do ano; confira a previsão completa de BH e Minas

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/01/2026 08:05

Chuva em BH na tarde deste sábado (3/1)
Alto volume de chuva registrado nos últimos dias colocou toda a cidade de BH sob alerta de risco geológico forte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Os últimos dias foram chuvosos em Belo Horizonte e a meteorologia indica novas precipitações nesta segunda-feira (5/1). Segundo a Defesa Civil de BH, há chance de pancadas de chuva durante todo o dia.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

Leia Mais

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 17,2°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, enquanto a máxima pode chegar a 25°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 60%, à tarde.

Volume de chuva e alerta

Apesar de ser muita chuva, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para os primeiros dias de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional, mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, em apenas 24 horas. O número representa cerca de um terço do total esperado para todo o mês.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta segunda-feira, as regiões Oeste, Noroeste e Centro-Sul já haviam ultrapassado metade da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Elas registraram, respectivamente, 168,8 mm, 166 mm e 173,4 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 6h de 5/1

  • Barreiro: 144 (43,5%)
  • Centro-Sul: 173,4 (52,4%)
  • Hipercentro: 76,6 (23,1%)
  • Leste: 99 (29,9,%)
  • Nordeste: 83,2 (25,1%)
  • Noroeste: 166 (50,2%)
  • Norte: 89,8 (27,1%)
  • Oeste: 168,8 (51,0%)
  • Pampulha: 96,6 (29,2%)
  • Venda Nova: 83,6 (25,3%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Diante da chuva constante no final de semana, todo o município está sob alerta de risco geológico forte, isto é, alto risco de desabamentos e deslizamentos, pelo menos até terça-feira (6/1). O aviso vermelho é emitido quando a acumulado de chuva ultrapassa 70 mm em 72 horas.

Quais os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperradas.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

Nas outras regiões de Minas Gerais, o cenário é semelhante ao de BH. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Na Grande BH, a previsão é de céu encoberto de nuvens a nublado com chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Devido à chuvarada, a temperatura máxima estimada tem um pequeno declínio e deve ficar na casa dos 30°C no estado.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

