Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta segunda (5/1)

Os últimos dias foram chuvosos em Belo Horizonte e a meteorologia indica novas precipitações nesta segunda-feira (5/1). Segundo a Defesa Civil de BH, há chance de pancadas de chuva durante todo o dia.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 17,2°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, enquanto a máxima pode chegar a 25°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 60%, à tarde.

Volume de chuva e alerta

Apesar de ser muita chuva, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para os primeiros dias de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional, mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, em apenas 24 horas. O número representa cerca de um terço do total esperado para todo o mês.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta segunda-feira, as regiões Oeste, Noroeste e Centro-Sul já haviam ultrapassado metade da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Elas registraram, respectivamente, 168,8 mm, 166 mm e 173,4 mm.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 6h de 5/1

Barreiro: 144 (43,5%)

Centro-Sul: 173,4 (52,4%)

Hipercentro: 76,6 (23,1%)

Leste: 99 (29,9,%)

Nordeste: 83,2 (25,1%)

Noroeste: 166 (50,2%)

Norte: 89,8 (27,1%)

Oeste: 168,8 (51,0%)

Pampulha: 96,6 (29,2%)

Venda Nova: 83,6 (25,3%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Diante da chuva constante no final de semana, todo o município está sob alerta de risco geológico forte, isto é, alto risco de desabamentos e deslizamentos, pelo menos até terça-feira (6/1). O aviso vermelho é emitido quando a acumulado de chuva ultrapassa 70 mm em 72 horas.

Quais os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

Nas outras regiões de Minas Gerais, o cenário é semelhante ao de BH. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Na Grande BH, a previsão é de céu encoberto de nuvens a nublado com chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Devido à chuvarada, a temperatura máxima estimada tem um pequeno declínio e deve ficar na casa dos 30°C no estado.

