Idoso desaparecido por 24 dias é encontrado desorientado debaixo de ponte

Um idoso de 60 anos ficou desaparecido por 24 dias e foi encontrado desorientado debaixo de uma ponte em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na manhã de domingo (4/1).

O espaço pertence a uma ferrovia desativada de uma fábrica de cimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima tinha sido vista pela última vez às 16h30 do dia 10 de dezembro, em casa, quando saiu para uma caminhada e não voltou mais.

O homem só foi encontrado depois que uma pessoa o viu deitado na ferrovia, perto de entulhos de terra, e publicou uma foto nas redes sociais. A família viu a postagem e reconheceu o idoso, acionando os bombeiros.

Conforme os registros, assim que encontrado, o idoso estava desorientado, com alto grau de debilitação, desidratação severa e muitas picadas, aparentemente de pernilongos.

Foi necessário imobilizá-lo em uma maca para que ele fosse levado à Unidade de Resgate dos bombeiros, que fez uma avaliação detalhada e o encaminhou para atendimento médico no Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi procurada para esclarecimentos sobre as investigações sobre o desaparecimento e a reportagem aguarda retorno.