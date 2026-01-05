Assine
Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado vivo no 5º dia de buscas

Família confirmou que o jovem foi encontrado vivo e em bom estado de saúde. Ele caminhou mais de 20 km depois que se perdeu

05/01/2026 11:40 - atualizado em 05/01/2026 11:42

Família fez publicação anunciando que jovem foi encontrado
Família fez publicação anunciando que jovem foi encontrado crédito: Reprodução / redes sociais

O jovem Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, que estava desaparecido desde a quinta-feira (1º/1), foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5/1). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná e pela família, às 10h45.

Segundo os bombeiros, Roberto foi localizado na região de Cacatu, na descida do Pico Paraná, já no município de Antonina, no litoral do estado. De acordo com o tenente-coronel Ícaro Gabriel, o jovem caminhou mais de 20 quilômetros sozinho até chegar ao local. “Felizmente, ele conseguiu superar as adversidades, descer as encostas e chegar sozinho lá”, afirmou ao g1. 

A família também confirmou a informação por meio de um perfil criado nas redes sociais para divulgar atualizações sobre o caso. “Vivo e bem”, publicaram os parentes às 10h50, agradecendo o apoio recebido durante os dias de busca. “Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar. Obrigada pelas orações”, escreveram.

Segundo relatos nas redes sociais, o jovem relatou se sentir bem, mas apresenta roxos e escoriações pelo corpo. Ele também disse ter perdido os óculos no caminho.

O jovem foi encaminhado para atendimento médico. Segundo os bombeiros, ele será levado ao hospital de Antonina para a realização de exames, mas até o momento não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Entenda o caso

Roberto desapareceu no dia 1º de janeiro durante a descida do Pico Paraná, considerado o ponto mais alto da Região Sul do Brasil, com 1.877 metros de altitude. Ele iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, por volta das 13h, acompanhado da amiga Thayane Smith.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem passou mal algumas vezes durante a subida. Mesmo assim, a dupla chegou ao cume por volta das 4h da madrugada do dia 1º. No local, eles encontraram outros grupos de montanhistas e iniciaram a descida por volta das 6h30, acompanhados de um desses grupos.

Em um ponto anterior a um acampamento, a amiga seguiu em um ritmo mais rápido com outros trilheiros e Roberto acabou ficando para trás. Um segundo grupo passou pelo local pouco depois, mas não encontrou o jovem.

Familiares afirmaram nas redes sociais que a amiga foi alertada por outro montanhista sobre a importância de permanecer junto de Roberto, já que ele apresentava sinais de mal-estar. A Polícia Civil do Paraná informou que não há indícios de crime até o momento. Um boletim de ocorrência foi registrado, familiares e pessoas que participaram da trilha foram ouvidos, e a mulher que acompanhava o jovem prestou depoimento. O conteúdo não foi divulgado.

Nas redes sociais, Roberto se identifica como técnico em segurança do trabalho e bombeiro civil. Segundo os bombeiros, ele não tem experiência em montanhismo. 

