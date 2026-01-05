Jovem que desapareceu em trilha no Pico Paraná: o que se sabe até agora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O desaparecimento de Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, durante uma trilha no Pico do Paraná, mobiliza autoridades, equipes especializadas e voluntários desde a madrugada de 1º de janeiro. O caso ganhou grande repercussão nacional após a circulação de versões diferentes sobre o que teria ocorrido na montanha, mas, até o momento, não há confirmação oficial sobre o paradeiro do jovem.

Roberto desapareceu no Parque Estadual Pico Paraná, localizado entre os municípios de Campina Grande do Sul e Antonina, no litoral do Paraná. Com 1.877 metros de altitude, o local é considerado o ponto mais alto da região Sul do Brasil e apresenta trechos de mata fechada, pedras e áreas de difícil acesso. Amigos e familiares descrevem o jovem como ativo, sociável e acostumado a atividades físicas intensas.

Nas redes sociais, Roberto se definia como uma pessoa “multifacetada”. Atuava como técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista resgatista, além de se apresentar como consultor financeiro de investimentos. Ele estuda Administração na Universidade Federal do Paraná (UFPR), conciliando os estudos com o trabalho e atividades ligadas à área de segurança e resgate.

O que aconteceu na trilha?

Roberto se encontrou com a amiga Thayane Smith, também de 19 anos, no dia 31 de dezembro de 2025, em um terminal de ônibus de Curitiba. Os dois se conheceram poucas semanas antes e decidiram passar o Réveillon no Parque Estadual Pico Paraná, com o objetivo de assistir ao primeiro nascer do sol de 2026 no topo da montanha.

Segundo relatos, eles iniciaram a trilha ainda na tarde do dia 31 e montaram acampamento em um ponto conhecido como A1. Informações do Corpo de Bombeiros indicam que, durante a subida, Roberto passou mal algumas vezes e chegou a vomitar ao longo do percurso. Apesar disso, a dupla alcançou o cume por volta das 4h da manhã do dia 1º de janeiro, onde encontrou outros grupos de trilheiros.

Após cerca de duas horas no topo, por volta das 6h30, Roberto e Thayane iniciaram a descida acompanhados de um desses grupos. Em determinado trecho, antes de um acampamento, o jovem teria demonstrado cansaço e não conseguiu manter o ritmo.

Em depoimento inicial e em publicações nas redes sociais, Thayane afirmou que Roberto ficou para trás por estar cansado e que outros trilheiros retornaram para procurá-lo, sem sucesso. Ela seguiu até o acampamento base, decisão que passou a ser duramente questionada nas redes sociais.

Thayane fez várias postagens durante a trilha. Em um vídeo publicado ainda no dia 1º de janeiro, ela comentou a dificuldade do percurso e afirmou que o trajeto estava mais longo do que o previsto. A partir dessas imagens, Roberto não voltou a aparecer nos registros.

Após o início das buscas, algumas publicações feitas por Thayane — incluindo frases interpretadas como ironia ou crítica à falta de experiência de trilha — passaram a receber comentários com acusações e ataques. Diante da repercussão, familiares de Roberto pediram cautela e reforçaram que a apuração dos fatos cabe exclusivamente às autoridades.

Thayane afirmou que possui registros completos da trilha e declarou que só irá divulgar sua versão detalhada após o encerramento oficial das buscas.

Nova versão apresentada por montanhista

Um novo elemento surgiu após o atleta e corredor de montanha Leandro Pierroti, que atuou como voluntário nas buscas, divulgar um vídeo com outra interpretação dos fatos. Segundo ele, a separação entre Roberto e Thayane teria ocorrido em um trecho de pedras durante a descida.

De acordo com Pierroti, Thayane seguiu à frente acompanhada de dois corredores de montanha, enquanto um terceiro atleta permaneceu mais atrás com Roberto. Essa versão, segundo o montanhista, foi confirmada pelos próprios corredores envolvidos.

Ele também contestou a informação de que Roberto estivesse passando mal de forma grave, afirmando que os relatos indicam apenas cansaço físico. Ainda segundo Pierroti, o celular do jovem teria molhado durante a virada do ano e, por isso, foi deixado guardado na barraca montada no acampamento A1.

Depoimentos e investigação

A Polícia Civil do Paraná abriu investigação formal no sábado (3/1), após o registro de boletim de ocorrência pela família. O caso é tratado como desaparecimento, e, até o momento, não há indícios de crime. Thayane já prestou depoimento, assim como montanhistas que tiveram contato com Roberto e familiares. O conteúdo dos depoimentos não foi divulgado.

Investigadores estiveram no local, ouviram testemunhas e seguem analisando as informações em conjunto com dados das equipes de resgate. A polícia reforça que versões divulgadas nas redes sociais não substituem a apuração oficial.

As buscas entraram no quinto dia e envolvem o Corpo de Bombeiros, equipes especializadas, voluntários experientes e helicópteros com câmeras térmicas. A operação é considerada uma das mais complexas já realizadas no parque.

A pedido dos bombeiros, o Instituto Água e Terra (IAT) restringiu temporariamente o acesso às trilhas dos morros Caratuva, Pico Paraná, Getúlio e Itapiroca. O órgão informou ainda que Roberto não realizou o cadastro obrigatório de entrada no parque.

A família também alertou para a circulação de vaquinhas falsas e pedidos de Pix em nome do jovem. Segundo os parentes, não há solicitação de doações em dinheiro. O apoio solicitado é de montanhistas experientes e equipamentos como drones. Denúncias sobre golpes devem ser encaminhadas ao advogado da família, Leonardo Mestre.

Os parentes informaram que os casos serão formalizados junto à Polícia Civil para identificação dos responsáveis. A irmã de Roberto, Renata Farias, afirmou que a família já recebeu suprimentos suficientes para alguns dias de busca e pediu que novas doações sejam temporariamente suspensas.

Renata também revelou que a família conseguiu acessar o celular de Roberto, que estava entre os pertences trazidos pela amiga após a trilha. O acesso ao aparelho permitiu compreender melhor como a viagem foi combinada. Segundo ela, as conversas indicam que a ideia da viagem ao Pico Paraná foi incentivada pela amiga, e que Roberto inicialmente pretendia passar o fim de ano com familiares, mas mudou os planos.

Na manhã desta segunda-feira (5/1), as buscas foram retomadas a partir das 7h. Até o início da manhã, Roberto ainda não havia sido encontrado. Em mensagens publicadas nas redes sociais, a família reafirmou a esperança de localizá-lo com vida.