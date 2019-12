Guarda civil morre ao fazer trilha de cachoeira em SP; mãe está desaparecida

Um guarda civil municipal de Itaquaquecetuba, cidade da Grande São Paulo, foi encontrado morto em uma cachoeira depois de fazer uma trilha em Mogi das Cruzes, cidade vizinha, no fim de semana. O agente estava acompanhado da mãe, que está desaparecida.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, mãe e filho saíram de casa na tarde do sábado, 7, para fazer uma trilha na Pedra do Elefante e na Cachoeira Véu da Noiva, mas se perderam. Familiares estranharam que os dois não retornaram e acionar a corporação às 12h10 deste domingo, 8. Ao menos três viaturas e o helicóptero Águia 10 foram enviados ao local.



O corpo do GCM, que não teve o nome divulgado, foi encontrado e retirado da cachoeira pela aeronave, na altura do km 81 da Rodovia Mogi-Bertioga. A perícia foi acionada para determinar a causa da morte. A mãe continuava desaparecida na manhã desta segunda-feira, 9.