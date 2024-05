O americano Justin Alexander Shetler viajou até a Índia em busca de iluminação espiritual. Carregando uma flauta e um xale de lã, ele resolveu se aventurar no Vale Parvati, chamado de Vale da Morte, para uma trilha, mas nunca retornou. O caso aconteceu em setembro de 2016 e voltou à tona agora, por causa de um documentário que investiga o paradeiro de Justin. Se estiver vivo, ele tem hoje 43 anos.





O apresentador do programa, Liam Luxon, define a história como intrigante e bizarra. “Justin é um especialista em sobrevivência, então se alguém estivesse vivendo fora da rede, seria ele. Ele tem todo o treinamento para isso. Ele sabe falar a linguagem dos pássaros, o que é uma loucura. Ele morava em uma caverna. Ele pode iniciar um incêndio de qualquer lugar”, declarou à Fox News.





O podcaster ainda ressaltou que existe uma possível dica deixada pelo aventureiro sobre seu paradeiro. “Uma das últimas coisas que ele escreveu em seu blog e nas redes sociais foi: ‘Eu deveria estar de volta, mas se não voltar até lá, não venha me procurar’”, compartilhou. A série de áudio ouviu pessoas próximas a Justin, como familiares, amigos e treinadores.





“Há certamente muitas teorias que foram apresentadas. Riscamos algumas enquanto estávamos investigando. Não posso falar sobre como as outras pessoas se sentem. Mas eu pessoalmente acredito que sei o que aconteceu. E acho que a maioria de seus entes queridos também acreditava que sabia o que havia acontecido”, afirmou o podcaster.





Segundo o site Outside Online, há apenas uma estrada que dá acesso ao Vale da Morte, que é extremamente estreita. O local tem diversos penhascos, com centenas de metros de altura. “Esse cara o convidou para fazer uma jornada pelas montanhas até este lugar, onde o deus hindu Shiva supostamente meditou por cerca de 3.000 anos. É um lugar muito sagrado. Sabemos que ele subiu até esta montanha. Ele também caminhou com duas pessoas… É muito comum alguém desaparecer nas montanhas. Mas foi aquela mensagem que ele escreveu antes – não me procure”, narra o podcaster em um episódio.

A última vez que Justin foi visto foi no dia 3 de setembro de 2016. No fim do mês, um de seus amigos resolveu procurar por ele. “A mãe de Justin e um amigo voaram até lá para tentar obter mais respostas. Eles chegaram lá em outubro. Outras pessoas passaram por ele na trilha. Disseram que ele estava descendo e que só havia um caminho para cima e para baixo. Já fiz a jornada e certamente parecia que ele conseguiria voltar ao acampamento. E, novamente, esse cara é um especialista em sobrevivência. Não era como se ele estivesse nas profundezas do deserto, sem água e sem nada ao seu redor por dias. Ele deveria ter feito essa jornada”, ponderou Luxon.







O Vale é muito procurado por pessoas em busca de assuntos espirituais, mas tem muitos segredos obscuros. Segundo o NY Post, mais de 20 turistas desapareceram ou morreram no local nos últimos 25 anos. Por esse motivo, ganhou o apelido de “O Vale da Morte”.





Muitas pessoas tentam descobrir o paradeiro do aventureiro. Para algumas pessoas, ele foi assassinado por bandidos locais, outras acreditam que ele tenha escorregado e caído no rio, por fim, há os que acreditam que ele não quer ser encontrado.

“A área em que ele está é famosa pelo desaparecimento de viajantes internacionais. A máfia e o tráfico de drogas deveriam ser altamente prevalentes lá… Mas Justin desistiu de tudo. Ele não tinha mais emprego. Ele estava tentando arrecadar dinheiro para uma escola no Nepal que estava ajudando a construir após um terremoto. Ele viajava às suas próprias custas… Mas foi isso que também fez dele uma figura tão inspiradora”, apontou o podcaster.