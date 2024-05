O casal Polly Fisher e Mick Thacker, de South Yorkshire, na Inglaterra, viveu algo surpreendente. Depois de fazer sexo no banheiro, a mulher, de 58 anos, perdeu a memória. Segundo os médicos, os 10 minutos de prazer resultaram em uma condição chamada amnésia global transitória, que pode ocorrer em pessoas de meia-idade após atividades extenuantes repentinas.



A condição teria sido desencadeada após a mulher atingir um orgasmo, o que é considerado ainda mais rápido. Conforme Polly relatou para o jornal Daily Star, seu corpo foi recuperado, mas sete horas de sua memória foram apagadas do cérebro. Isso quer dizer que ela não lembra da relação sexual com o marido que causou a condição nem da ida ao hospital.

"Foi a coisa mais assustadora que já testemunhei. Achei que ela estava tendo um derrame. Na ambulância, todos os planos que havíamos feito para nossa aposentadoria juntos passaram pela minha cabeça. Estava tudo acabado. Achei que estava tudo acabado. a menor mudança de vida para nós dois. Agora que ela está bem e sabemos o que causou isso, podemos rir disso”, contou Mick.





O marido, de 61 anos, também declarou que ganhou um apelido dos amigos: Orgas-Mick, em uma referência à palavra orgasmo. “Eu disse a Polly que estou claramente subestimando minhas habilidades. Talvez eu devesse me lançar como uma espécie de guru", disse, com bom-humor. Segundo o casal, a relação sexual começou quando o homem voltou da academia e encontrou a mulher tomando banho. Os dois estão juntos há 17 anos.





"Fizemos sexo. Não demorou muito - uma rapidinha - e nada incomum. Mas lembro que Polly teve um orgasmo realmente massivo - muito mais intenso do que me lembro dela ter tido antes. Posso ter me sentido bastante presunçoso, mas tudo foi bom nesse ponto”, relatou o marido. Em seguida, o casal se sentou para tomar café e, 15 minutos depois, Polly começou a dizer que estava se sentindo estranha.





"Ela começou a chorar. Ela dizia: 'Estou com medo. Estou com medo'. Achei que ela estava tendo um derrame”, relembrou. Mick, então, correu com a esposa para o hospital. Lá, os médicos primeiro pensaram que se tratava de um ataque isquêmico transitório, que é um curto período de sintomas semelhantes aos de um acidente vascular cerebral, causado por um breve bloqueio do fluxo sanguíneo para o cérebro.





Mas, quando os médicos perguntaram o que desencadeou o incidente, um dos especialistas lembrou de um caso de amnésia global transitória que havia encontrado, envolvendo um nadador exposto a água gelada. A médica pesquisou a condição e – embora a causa médica oficial seja incerta – ela lembrou que também poderia ser desencadeada por sexo, embora nunca tivesse ouvido falar de tal caso antes.





A amnésia global transitória é inofensiva e não deixa sintomas de longo prazo, além da perda de memória. Após dois dias de exames, os médicos confirmaram o diagnóstico e Polly recebeu alta. Segundo os médicos, não é impossível que ela tenha nova perda de memória, mas a incidência de casos é apenas de 6%. “Ainda não me lembro do que aconteceu comigo. Perdi cerca de sete horas da minha vida. Achei que iria voltar lentamente, mas já se passou um mês e não há nada”, declarou a mulher.