No vídeo, é possível ver a leoa em cima de um muro

O momento em que uma leoa pula o muro de uma casa para matar um cachorro foi registrado por câmeras de segurança de uma casa no Quênia.





No vídeo, é possível ver a leoa em cima de um muro, se preparando para dar o bote no cachorro. O caso foi registrado no distrito de Kajiado, na terça-feira (21).





Menos de dois minutos após pular, ela sai da casa com o corpo do Rottweiller na boca. Os moradores da casa confirmaram o ataque ao canal Citizen TV.





Outras mortes de animais foram registradas na mesma vila, informaram moradores. Pelo menos seis casos semelhantes ocorreram na região.





Leoa é "moradora" do Parque Nacional de Nairóbi, que tem divisa com o distrito de Kajiado. Guardas do parque afirmaram à imprensa local que equipes fazem buscas por ela.





"Estamos seguindo as pegadas, estamos vendo onde há rastros de sangue, elementos que podem indicar que a leoa está na área", disse Muraya Githinji, guarda do Parque Nacional de Nairóbi, ao canal Citzen TV Kenya.