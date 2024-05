O corpo do motorista de aplicativo Douglas Costa, de 38 anos, segue no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande na manhã desta segunda-feira (27). Ele foi morto a tiros, na tarde de domingo (26/5), depois de uma discussão com um vizinho sobre vaga de estacionamento, no bairro de Santíssimo.



Douglas ainda foi levado para o hospital, onde morreu. O atirador era morador da região e fugiu logo depois do crime. A vítima também estagiava como enfermeiro no Hospital Albert Schweitezer, em Realengo, no Rio de Janeiro.



“Meu coração está destroçado. Acordei hoje, olhei para o meu filho, não sabia nem o que fazer, nem o que falar”, disse Jéssica Coutinho, esposa do motorista. “O Douglas chegava do trabalho sete e pouca da manhã, foi a hora que ele chegou ontem (domingo). Ele dormiu, acordou e morreu”, lamentou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.