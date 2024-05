O Brasil é o segundo país com maior número de cidades na lista das mais perigosas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O ranking da plataforma colaborativa Numbeo, baseado na percepção de insegurança dos moradores e turistas, coloca o país na 15º posição global. Entre seus pares da América, o Brasil está na 8ª posição.

Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador estão entre as 10 primeiras posições, ocupando o 7º, 9º e 10º lugares, respectivamente. Outras cidades brasileiras no ranking incluem Recife (13º), Porto Alegre (23º), São Paulo (25º), Campinas (38º), Curitiba (54º), Belo Horizonte (57º), Brasília (69º) e Florianópolis (141º).

No contexto global, Caracas, capital da Venezuela, lidera o ranking como a cidade mais perigosa do mundo. A África do Sul também apresenta números alarmantes, com três cidades entre as cinco primeiras: Pretória (2º lugar), Durban (3º lugar) e Johanesburgo (4º lugar).

Fundada em 2009, a Numbeo se baseia na percepção de usuários sobre diversos aspectos das cidades ao redor do mundo, incluindo criminalidade, qualidade de vida e custo de vida. No quesito segurança, os moradores avaliam tópicos como assaltos, roubos de veículos e crimes violentos. Vale lembrar que esses aspectos são subjetivos e não necessariamente reflete valores reais de criminalidade.

Veja as 11 cidades brasileiras apontadas entre as mais perigosas do mundo: