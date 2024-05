O youtuber e rapper americano IShowSpeed, cujo nome verdadeiro é Darren Jason Watkins Jr, foi para o hospital depois de participar da famosa corrida do queijo em Gloucestershire, na Inglaterra, nessa segunda-feira (27/5). O evento, que tem mais de 200 anos de história, coloca os competidores para descer uma colina íngreme atrás de rodas de queijo. Mesmo lesionado, o youtuber comemorou sua participação.







IShowSpeed não ganhou o queijo, mas disse que quer uma segunda chance de descer a Cooper's Hill atrás de um queijo Double Gloucester. O influenciador contou que a corrida machucou ainda mais uma lesão anterior na perna, mas acrescentou que valeu a pena. "Quero fazer isso de novo porque sei como vencer agora”, declarou à BBC. O youtuber ficou em quarto lugar.







Além do influenciador, outras centenas de pessoas participaram do evento. Ao todo, são seis corridas, divididas em provas para homens, mulheres e crianças. O vencedor leva para casa o queijo que alcançou. Ao todo, a colina tem 200 jardas, ou 182,88 m, com alta inclinação; Com isso, a maior parte das pessoas não consegue ficar de pé até o fim. O evento é celebrado há séculos e acredita-se que tenha suas raízes em um festival pagão para celebrar o retorno da primavera.







A corrida começa quando o "Mestre do Queijo" rola a iguaria colina abaixo. Neste ano, a colina estava muito escorregadia e lamacenta por conta das chuvas que atingiram a região. Os competidores que caíram eram resgatados por jogadores de rúgbi de um time local.







O campeão da primeira prova masculina foi o alemão Tom Kopke, 22 anos, de Munique. "Estou absolutamente entusiasmado, foi uma experiência incrível. O que é lamentável é que não consigo me lembrar de nada sobre isso", declarou para a BBC. “Prometi à minha avó que vou dar a ela, então ela vai pegar o queijo”, acrescentou.







A segunda corrida masculina foi vencida por Dylan Twiss, 25 anos, de Perth, Austrália, que disse depois que ficou surpreso. “Eu disse que iria vencer e consegui. Não tinha certeza se conseguiria ou não e sabia que havia muita gente chegando muito rápido”, declarou à BBC. O australiano ainda não decidiu quando, mas pretende saborear o prêmio.







A prova feminina foi vencida por Abby Lampe, de 23 anos, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que conquistou pela segunda vez um Double Gloucester, tendo vencido pela primeira vez em 2022.

“Só me lembro de rolar e meu rosto levar uma surra de novo”, disse ela à BBC.







Na prova feminina, houve uma falsa largada. Com isso, uma mulher caiu colina abaixo de 183 metros e descobriu que não havia ganhado nenhum queijo.