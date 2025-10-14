Assine
Buscas por professor universitário que desapareceu na Trilha do Pão de Açúcar continuam

LA
Lance
  • Antônio Petraglia, de 70 anos, se perdeu durante o percurso e está sumido desde o dia 12 de outubro.
    Antônio Petraglia, de 70 anos, se perdeu durante o percurso e está sumido desde o dia 12 de outubro. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A família tem feito apelos por qualquer informação que possa ajudar a localizar o idoso, que é portador da Doença de Alzheimer.
    A família tem feito apelos por qualquer informação que possa ajudar a localizar o idoso, que é portador da Doença de Alzheimer. Foto: Reprodução/Plataforma Lattes
  • Segundo os familiares, o trajeto era acompanhado por um aplicativo de celular, que deixou de transmitir o sinal em determinado momento.
    Segundo os familiares, o trajeto era acompanhado por um aplicativo de celular, que deixou de transmitir o sinal em determinado momento. Foto: Linda Söndergaard/Unsplash
  • O professor costumava fazer caminhadas quase todos os dias, por recomendação médica, e tinha autorização do médico para praticar o exercício sozinho.
    O professor costumava fazer caminhadas quase todos os dias, por recomendação médica, e tinha autorização do médico para praticar o exercício sozinho. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
  • Antônio iniciou o passeio pelo Aterro do Flamengo, por volta das 4 da tarde. Cerca de uma hora e meia depois, o sistema indicou que ele havia chegado à trilha do Morro da Urca, mas, em seguida, o sinal foi interrompido.
    Antônio iniciou o passeio pelo Aterro do Flamengo, por volta das 4 da tarde. Cerca de uma hora e meia depois, o sistema indicou que ele havia chegado à trilha do Morro da Urca, mas, em seguida, o sinal foi interrompido. Foto: Flickr - Douglas O. Mota
  • Além de percorrerem a trilha, os bombeiros também estenderam a procura ao mar com o uso de motos aquáticas, já que certos pontos terminam em um barranco sobre o mar da Praia Vermelha.
    Além de percorrerem a trilha, os bombeiros também estenderam a procura ao mar com o uso de motos aquáticas, já que certos pontos terminam em um barranco sobre o mar da Praia Vermelha. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Além disso, drones equipados com tecnologia de detecção de calor estão sendo empregados para auxiliar na localização do professor.
    Além disso, drones equipados com tecnologia de detecção de calor estão sendo empregados para auxiliar na localização do professor. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O Morro do Pão de Açúcar, localizado na entrada da Baía de Guanabara, é um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro e do Brasil.
    O Morro do Pão de Açúcar, localizado na entrada da Baía de Guanabara, é um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro e do Brasil. Foto: Diego Baravelli - Wikimédia Commons
  • Com 396 metros de altura, o morro oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade, incluindo a Praia de Copacabana, o Cristo Redentor, o Morro da Urca e o mar que contorna a costa carioca.
    Com 396 metros de altura, o morro oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade, incluindo a Praia de Copacabana, o Cristo Redentor, o Morro da Urca e o mar que contorna a costa carioca. Foto: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
  • O nome teria origem na semelhança do morro com os blocos de açúcar refinado que eram moldados em formato cônico no período colonial.
    O nome teria origem na semelhança do morro com os blocos de açúcar refinado que eram moldados em formato cônico no período colonial. Foto: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas
  • O acesso mais tradicional é feito pelo bondinho do Pão de Açúcar, um dos teleféricos mais famosos do mundo, inaugurado em 1912.
    O acesso mais tradicional é feito pelo bondinho do Pão de Açúcar, um dos teleféricos mais famosos do mundo, inaugurado em 1912. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
  • O percurso é dividido em duas etapas: a primeira liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, e a segunda segue até o topo do Pão de Açúcar propriamente dito.
    O percurso é dividido em duas etapas: a primeira liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, e a segunda segue até o topo do Pão de Açúcar propriamente dito. Foto: Poswiecie/Pixabay
  • Além do bondinho, o local oferece opções de trilhas ecológicas, muito procuradas por praticantes de caminhada e aventureiros.
    Além do bondinho, o local oferece opções de trilhas ecológicas, muito procuradas por praticantes de caminhada e aventureiros. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
  • A Trilha do Morro da Urca, acessível pela Pista Cláudio Coutinho, é a mais conhecida. Começa na Praia Vermelha e segue por cerca de 1,2 km em meio à mata atlântica até o topo.
    A Trilha do Morro da Urca, acessível pela Pista Cláudio Coutinho, é a mais conhecida. Começa na Praia Vermelha e segue por cerca de 1,2 km em meio à mata atlântica até o topo. Foto: Domínio Público
  • O trajeto é bem sinalizado, tem dificuldade leve a moderada e costuma levar entre 30 e 50 minutos.
    O trajeto é bem sinalizado, tem dificuldade leve a moderada e costuma levar entre 30 e 50 minutos. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
  • Já a Trilha do Costão do Pão de Açúcar, além de caminhada, inclui um trecho de escalada em rocha.
    Já a Trilha do Costão do Pão de Açúcar, além de caminhada, inclui um trecho de escalada em rocha. Foto: Reprodução/YouTube
  • O percurso inclui trechos de escalaminhada (subida com o auxílio das mãos em rochas) e é recomendado o acompanhamento de guias credenciados.
    O percurso inclui trechos de escalaminhada (subida com o auxílio das mãos em rochas) e é recomendado o acompanhamento de guias credenciados. Foto: Reprodução/YouTube
  • Algumas dicas de segurança são úteis para ambas as trilhas: evite ir sozinho; use calçados adequados – com boa aderência – e roupas leves; leve muita água, protetor solar e repelente.
    Algumas dicas de segurança são úteis para ambas as trilhas: evite ir sozinho; use calçados adequados – com boa aderência – e roupas leves; leve muita água, protetor solar e repelente. Foto: Alexandre Macieira/Riotur
  • Em caso de chuva, não suba: o solo e as pedras tornam-se escorregadios e aumentam o risco de acidentes.
    Em caso de chuva, não suba: o solo e as pedras tornam-se escorregadios e aumentam o risco de acidentes. Foto: Flickr - Marinelson Almeida
