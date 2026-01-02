Vídeo: coletor fica preso em caminhão de lixo e resgate é transmitido ao vivo

Um coletor de material reciclável ficou preso dentro de um caminhão durante uma limpeza realizada na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (1º). A situação foi acompanhada ao vivo pela TV Verdes Mares.

O trabalhador tentava acomodar um saco de grandes dimensões no compartimento do veículo usado para o recolhimento dos resíduos. Diante da dificuldade para posicionar o material pelo lado externo, ele decidiu entrar no baú para puxá-lo por dentro.

Com o compartimento já próximo da capacidade máxima, o deslocamento dos resíduos acabou envolvendo o coletor, que não conseguiu deixar o interior do caminhão. O acúmulo de material dificultou seus movimentos e impediu a saída sem ajuda.

A situação foi notada por outros integrantes da equipe que atuavam na limpeza da orla. Ao perceberem a dificuldade do colega, eles interromperam a atividade para prestar auxílio.

Após alguns minutos de esforço conjunto, os próprios colegas conseguiram retirar o trabalhador do interior do caminhão.

A ação de limpeza da Praia de Iracema foi retomada normalmente depois do resgate, sem impacto prolongado nas atividades programadas para o local.