Vídeo: coletor fica preso em caminhão de lixo e resgate é transmitido ao vivo

Após alguns minutos de esforço conjunto, os próprios colegas conseguiram retirar o trabalhador do interior do caminhão. Caso aconteceu na Praia de Iracema
Um coletor de material reciclável ficou preso dentro de um caminhão durante uma limpeza realizada na Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (1º). A situação foi acompanhada ao vivo pela TV Verdes Mares.
O trabalhador tentava acomodar um saco de grandes dimensões no compartimento do veículo usado para o recolhimento dos resíduos. Diante da dificuldade para posicionar o material pelo lado externo, ele decidiu entrar no baú para puxá-lo por dentro.
Com o compartimento já próximo da capacidade máxima, o deslocamento dos resíduos acabou envolvendo o coletor, que não conseguiu deixar o interior do caminhão. O acúmulo de material dificultou seus movimentos e impediu a saída sem ajuda.
A situação foi notada por outros integrantes da equipe que atuavam na limpeza da orla. Ao perceberem a dificuldade do colega, eles interromperam a atividade para prestar auxílio.
Após alguns minutos de esforço conjunto, os próprios colegas conseguiram retirar o trabalhador do interior do caminhão.
A ação de limpeza da Praia de Iracema foi retomada normalmente depois do resgate, sem impacto prolongado nas atividades programadas para o local.