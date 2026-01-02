Mega da Virada e separação de artistas dominaram o Réveillon das redes

Usuários do Instagram e do TikTok deixaram a política de lado no final do ano para mergulhar em temas que envolvem emoções e sonhos. A Mega da Virada e a separação de Ana Castela e Zé Felipe dominaram as duas redes sociais, com 660 milhões de interações.

Um levantamento da Ativaweb, agência de inteligência digital, mostra que o sorteio da Mega da Virada somou 371 milhões de interações em 24 horas, enquanto a separação do casal de artistas contou com 289 milhões de interações. Os dois assuntos superaram as discussões políticas neste fim de ano.

“Os dados confirmam que, em ambientes digitais saturados por política, o público responde com mais intensidade a gatilhos universais como dinheiro e emoção”, avaliou o fundador da Ativaweb, Alek Maracajá.

A Mega da Virada mobilizou principalmente pessoas na faixa dos 25 a 34 anos. Já a separação dos cantores, anunciada na véspera do Réveillon, teve liderança absoluta entre jovens de 18 a 24 anos. Se a mega teve certa paridade de gênero (52% de homens e 48% de mulheres), a notícia sobre Ana Castela e Zé Felipe chamou mais a atenção feminina, com 63% desse público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o estudo, a separação mobilizou majoritariamente o público feminino, com alto volume de comentários, julgamentos e narrativas emocionais. Já a loteria foi tema central para adultos economicamente ativos, conectando sonho, dinheiro e expectativa social.