Bombeiros registram mais de 500 resgates em praias do RJ no Réveillon

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, até o momento, mais de 500 pessoas foram resgatadas durante as comemorações do Réveillon entre quarta (31/12) e quinta-feira (1º/1), nas praias de Copacabana e Leme. Um adolescente de 14 anos natural de Campinas (SP) segue desaparecido.

Além disso, a corporação informou que 4 crianças que estavam desaparecidas durante a festa foram encontradas e entregues de volta aos familiares. Um idoso morreu afogado na cidade de Maricá, na Região dos Lagos. As informações são do g1.

O grande aumento no número de resgates, que na virada de 2024 para 2025 foi de 29 ocorrências, segundo os bombeiros, se deu devido à forte ressaca do mar. Para deixar a população em alerta, a Marinha emitiu uma nota com registros de ondas de até 2,5 metros.

“As condições do mar não melhoraram. O aviso de ressaca da Marinha se encerra, mas as condições continuam ruins. A força das valas e das correntes de retorno permanecem. Então, a orientação que eu dou é que a gente tenha prudência, e que as pessoas fiquem próximas de postos de guarda-vidas e que obedeçam as cores das bandeiras”, disse o porta-voz dos bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, à TV Globo.

Com o uso de aeronave, motos aquáticas, drones, equipes de mergulho e embarcações infláveis, as buscas pelo rapaz desaparecido seguem de forma constante, informou o Corpo de Bombeiros.

Cuidado redobrado

Ainda segundo os bombeiros, um homem (de idade não informada), foi levado em estado grave ao para Hospital Miguel Couto após ser resgatado quase se afogando no mar de Ipanema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O nível das ondas estava tão alto que chegou a se aproximar de um palco montado para os shows do réveillon. A situação foi considerada de alto risco até para quem caminhava pela orla da praia. A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta para que as pessoas evitassem entrar no mar.