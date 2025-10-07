Afogamento em Porto Seguro: a praia é considerada perigosa?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A morte de uma turista mineira por afogamento em Porto Seguro, no sul da Bahia, acendeu um alerta para os milhares de visitantes que frequentam a região. O incidente levanta uma questão importante: a praia onde a tragédia ocorreu, ou outras da região, são consideradas perigosas para banhistas?

A resposta direta é que, embora as praias de Porto Seguro sejam conhecidas por suas águas geralmente calmas e mornas, elas escondem riscos que muitos turistas desconhecem. O principal perigo não está na força das ondas, mas sim nas traiçoeiras correntes de retorno, um fenômeno natural que pode surpreender até mesmo os nadadores mais experientes.

As praias da orla norte de Porto Seguro, incluindo Taperapuã e Coroa Vermelha, possuem uma característica geográfica específica. Elas são protegidas por uma longa barreira de recifes de corais, que cria piscinas naturais na maré baixa. Essa paisagem paradisíaca, no entanto, muda completamente com a subida da maré.

Quando a maré enche, a água que passa por cima dos recifes precisa retornar para o oceano. Esse movimento cria canais submersos com forte correnteza, que puxam os banhistas para longe da costa. Essas são as chamadas correntes de retorno, ou "rip currents". Elas são a principal causa de afogamentos na região, segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia.

O que são as correntes de retorno?

Imagine um rio fluindo para dentro do mar. A corrente de retorno funciona de maneira semelhante. É um fluxo de água estreito e rápido que se move para longe da praia. Ela não puxa a pessoa para o fundo, mas sim para o alto-mar, o que gera pânico e exaustão em quem tenta nadar contra ela.

Essas correntes podem se formar em qualquer praia com ondas, mas são potencializadas em locais com bancos de areia ou recifes. A variação da maré em Porto Seguro é um fator agravante. Durante a maré baixa, a praia parece segura e convidativa. Com a maré subindo, os canais se formam rapidamente e o risco aumenta de forma significativa.

Muitas vezes, a corrente de retorno é difícil de identificar. No entanto, alguns sinais podem indicar sua presença. Uma área com água de coloração diferente, mais escura ou com mais espuma, pode ser um indício. Outro sinal é um trecho onde as ondas não quebram, formando um corredor de águas aparentemente mais calmas.

Como se prevenir e agir em uma situação de risco

A prevenção é a ferramenta mais eficaz para evitar acidentes. Conhecer as características do mar e adotar um comportamento prudente pode salvar vidas. Para ajudar os banhistas, o Corpo de Bombeiros e especialistas em segurança aquática listam uma série de recomendações práticas.

Seguir essas orientações é fundamental, principalmente para quem não está familiarizado com o mar da região. A beleza das praias de Porto Seguro pode levar a um excesso de confiança, mas o oceano exige respeito e atenção constantes. Veja o passo a passo para um banho de mar seguro.

Observe o mar antes de entrar: reserve alguns minutos para observar o movimento da água. Tente identificar possíveis correntes de retorno, que podem se manifestar como um corredor de água com aparência diferente do restante; Procure por sinalização: verifique se há placas de perigo ou bandeiras de sinalização na praia. As bandeiras vermelhas, por exemplo, indicam alto risco e que o banho de mar não é recomendado naquele trecho Converse com moradores e salva-vidas: ninguém conhece melhor a praia do que os moradores locais e os salva-vidas. Pergunte a eles quais são os locais mais seguros para nadar e quais áreas devem ser evitadas; Água no umbigo, sinal de perigo: evite ir para locais onde a água ultrapasse a linha da cintura. Esta é uma recomendação universal de segurança aquática. Manter os pés no chão diminui drasticamente o risco de ser arrastado. Nunca nade sozinho: esteja sempre acompanhado. Em caso de emergência, ter alguém por perto para pedir ajuda pode fazer toda a diferença. Supervisione as crianças o tempo todo e de perto; Evite o consumo de álcool: bebidas alcoólicas diminuem os reflexos e a capacidade de avaliação de risco. Se for beber, não entre no mar; Se for pego, não entre em pânico: caso seja arrastado por uma corrente de retorno, a regra de ouro é manter a calma. Lutar contra a correnteza levará à exaustão. A corrente não puxa para o fundo, apenas para longe da praia. Nade para os lados: não tente nadar de volta para a praia contra a corrente. Nade paralelamente à costa, para a direita ou para a esquerda. As correntes de retorno costumam ser estreitas, e nadando para o lado você conseguirá sair dela. Após sair do fluxo, nade em diagonal de volta para a areia.

A praia onde a turista se afogou é perigosa?

A praia não é classificada como perigosa em tempo integral. O risco está nas condições do mar, que mudam com a maré.

O principal perigo são as correntes de retorno, comuns na região, que se intensificam com a maré cheia.

O que são correntes de retorno?

São canais de água que fluem com força da praia para o alto-mar. Elas não puxam para o fundo, mas arrastam para longe da costa.

Esse fenômeno é a principal causa de afogamentos em praias com ondas e bancos de areia, como as de Porto Seguro.

Como identificar uma corrente de retorno?

Procure por um trecho de água com cor diferente, mais agitada ou com um caminho de espuma se movendo para o mar.

Uma área onde as ondas não quebram, formando um "corredor" mais calmo, também pode ser um sinal de correnteza.

Qual a principal recomendação para evitar afogamentos?

A orientação do Corpo de Bombeiros é sempre nadar perto de um posto de salva-vidas e respeitar a sinalização.

Evite entrar em locais onde a água ultrapasse a altura da sua cintura. Essa medida simples reduz drasticamente os riscos.

O que fazer se for pego por uma corrente de retorno?

Mantenha a calma e não tente nadar contra a correnteza, pois isso causa exaustão e pânico.

Nade para o lado, paralelamente à praia, até sentir que saiu do fluxo de água. Depois, nade de volta para a areia.

