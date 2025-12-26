O Rio de Janeiro continua lindo: cidade bate recorde de turistas

O Rio de Janeiro está mais na moda do que nunca e bateu recorde de turistas, com mais de 1,9 milhão de visitantes estrangeiros entre janeiro e novembro de 2025.

Embora o Cristo Redentor seja um destino indispensável para muitos, os "gringos" estão mais confortáveis em explorar passeios não tradicionais nesta cidade marcada tanto pela cultura calorosa quanto pela violência.

Moeda acessível, temperaturas quentes, eventos culturais gratuitos, bares e praias. Estes são alguns dos elementos que atraíram muitos turistas internacionais para a Cidade Maravilhosa e que viralizaram na internet.

O sucesso do Rio, no entanto, vai além de vídeos curtos e virais. Em novembro, a revista inglesa 'Time Out' elegeu a Rua do Senado, no Centro, como a mais 'cool' (descolada) do mundo.

Para Julia Zany, mochileira que visitou mais de 30 países, e dona do hostel Chez Zany, com unidades em Santa Teresa e Copacabana, "hoje, não existe baixa temporada no Rio". "O Rio é a cara do Brasil para o mundo. Quando você pensa em Brasil, você pensa em Rio de Janeiro", afirma.

- "Nos sentimos seguros" -

Em contrapartida, a ONG Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) divulgou um ranking dos 10 países mais perigosos do mundo em 2025, no qual o Brasil ocupa o 7º lugar - uma posição abaixo em relação ao ano anterior.

Em outubro, o Rio de Janeiro sofreu com a megaoperação policial mais letal do Estado, nos complexos da Penha e do Alemão, que matou 117 supostos criminosos e 5 policiais.

"Se você não for aos lugares errados, acho que nada vai acontecer", disse a turista alemã Amélie, que preferiu não informar o sobrenome. "Nos sentimos seguros durante todo o tempo que passamos aqui".

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) divulgou um recorde de turistas no Rio: 1,97 milhão de viajantes internacionais passaram pela cidade entre janeiro e novembro, um aumento de quase 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. O avanço é maior do que a média nacional, que cresceu mais de 40%, com a passagem de 8,3 milhões de turistas internacionais no mesmo período.

O volume de turistas, entretanto, não agrada a todos. Cecile Mendonça, que mora próximo ao bondinho do Corcovado, destaca o aumento do trânsito, a disparada do preço do Uber, as praias lotadas e a ocorrência de mais assaltos no Rio. "Minha vontade (...) é de sumir da cidade às vezes", desabafa.

- Bom, barato e famoso nas redes sociais -

Entre caipirinhas e risadas, Belen Moral se diverte na praia de Ipanema, onde comemora sua despedida de solteira. "O Brasil sempre vai ser a primeira opção", disse a jovem de Buenos Aires, que também escolheu o Rio como destino porque "a moeda nos favorece".

A Prefeitura do Rio de Janeiro e a Riotur têm investido muito nas redes sociais, principalmente no TikTok, que têm sido fundamentais "para dar visibilidade ao Rio como destino turístico", declara a Riotur à AFP.

O projeto Todo Mundo no Rio, de grande repertório internacional, trouxe Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, para shows de graça na praia de Copacabana, e impulsionou o crescimento de quase 28% e 55% de turistas internacionais, respectivamente, informou a Riotur.

- Cultura acessível é 'cool' -

Com bares cheios e cadeiras que se estendem até a rua, a Rua do Senado, a mais 'cool' do mundo, trouxe "a zona sul para o centro da cidade que era morto, que ninguém vinha", comemora Gata Gata, que trabalha no famoso bar Destilaria Maravilha.

O franco-britânico Samuel Marot, reconhece o sucesso internacional do filme brasileiro vencedor do Oscar 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, como um novo chamariz para as belezas do Rio.

Ele também destaca o fácil acesso à cultura na cidade. "Não é preciso muito dinheiro para ter acesso à música" e festas, disse.

Nicolas Belissent, franco-americano que mora na Inglaterra, comenta que o calor do Rio de Janeiro é algo que atrai os europeus. E, embora "outras cidades nos EUA possam ser quentes (...) o que me atrai no Rio é que todos estão na rua se divertindo, independentemente da idade ou origem".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jm/aa/app