PROVA CENTENÁRIA

Brasileiros ficam em terceiro lugar na 100º Corrida de São Silvestre

Fabio Jesus Correia e Núbia de Oliveira completaram o pódio tanto no masculino quanto no feminino depois de percorrer 15 quilômetros de prova

31/12/2025 16:17

São Silvestre
Atleta brasileira Núbia de Oliveira, terceiro lugar da categoria feminina crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Muse Gizachew, da Etiópia, venceu a prova masculina da 100º edição da Corrida Internacional de São Silvestre nesta quarta-feira (31/12), em São Paulo. O queniano Jonathan kipkoech foi o segundo colocado. Fabio Jesus Correia, do Brasil, foi o terceiro.

No feminino, Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia, chegou na frente. Cynthia Chemweno, do Quênia, foi a segunda colocada. A brasileira Núbia de Oliveira foi a terceira colocada.

Pódio masculino 

1. Muse Gizachew (Etiópia): 44min28s

2. Jonathan Kipkoech (Quênia): 44min32s

3. Fábio Jesus Correia (Brasil): 45min06s

São Silvestre
Atletas vencedores da categoria masculina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Pódio feminino

1. Sisilia Panga (Tanzânia): 51min06s

2. Cynthia Chemweno (Quênia): 52min30s

3. Nubia de Oliveira (Brasil): 52min42s

 
São Silvestre
Atletas da categoria feminina no pódio da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Mais de 55 mil corredores percorreram os 15 quilômetros pelas ruas da cidade de São Paulo. Tradicionalmente disputada no último dia do ano, a prova teve início e fim na Avenida Paulista e contou com largadas em ondas, serviços médicos, pontos de hidratação e esquema especial de transporte e acesso para atletas e espectadores.

 

Criada em 1925, a Corrida Internacional de São Silvestre manteve, no centenário, o trajeto clássico que cruza vias centrais e históricas da cidade. A largada ocorreu na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta. A chegada foi em frente ao edifício Cásper Líbero. O percurso incluiu trechos conhecidos dos corredores, como a Avenida Pacaembu, vias do centro e a subida da Brigadeiro Luís Antônio, considerada um dos pontos mais exigentes da prova.

 
 
São Silvestre
A edição centenária reuniu atletas profissionais e amadores Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Horários e largadas

A programação começou às 7h25, com os atletas cadeirantes (PCD – CAD). Em seguida, largaram os pelotões de elite feminino (7h40) e masculino (8h05). O pelotão geral iniciou a partir das 8h10, organizado em ondas conforme o ritmo informado no momento da inscrição. Após as 9h, o acesso ao pórtico de largada foi fechado. O tempo máximo para completar o percurso foi de 2h30.

 
 
São Silvestre
Atleta Muse Gizachew, vencedor da categoria masculina Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Estrutura ao longo do percurso

Ao longo dos 15 km, os corredores contaram com postos de hidratação, banheiros em pontos estratégicos e atendimento médico de emergência. A edição centenária reuniu atletas profissionais e amadores. Do total de inscritos, 47% são mulheres e 53% homens. 

Há cerca de 4,6 mil corredores estrangeiros, de 39 países, além de participantes de 1.942 cidades brasileiras. A prova também conta com categorias específicas para atletas com deficiência, com regras próprias de largada e acompanhamento.

