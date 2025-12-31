Brasileiros ficam em terceiro lugar na 100º Corrida de São Silvestre

Muse Gizachew, da Etiópia, venceu a prova masculina da 100º edição da Corrida Internacional de São Silvestre nesta quarta-feira (31/12), em São Paulo. O queniano Jonathan kipkoech foi o segundo colocado. Fabio Jesus Correia, do Brasil, foi o terceiro.

No feminino, Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia, chegou na frente. Cynthia Chemweno, do Quênia, foi a segunda colocada. A brasileira Núbia de Oliveira foi a terceira colocada. Pódio masculino 1. Muse Gizachew (Etiópia): 44min28s 2. Jonathan Kipkoech (Quênia): 44min32s 3. Fábio Jesus Correia (Brasil): 45min06s Atletas vencedores da categoria masculina da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação Pódio feminino 1. Sisilia Panga (Tanzânia): 51min06s 2. Cynthia Chemweno (Quênia): 52min30s 3. Nubia de Oliveira (Brasil): 52min42s Atletas da categoria feminina no pódio da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Criada em 1925, a Corrida Internacional de São Silvestre manteve, no centenário, o trajeto clássico que cruza vias centrais e históricas da cidade. A largada ocorreu na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta. A chegada foi em frente ao edifício Cásper Líbero. O percurso incluiu trechos conhecidos dos corredores, como a Avenida Pacaembu, vias do centro e a subida da Brigadeiro Luís Antônio, considerada um dos pontos mais exigentes da prova. A edição centenária reuniu atletas profissionais e amadores Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Horários e largadas

A programação começou às 7h25, com os atletas cadeirantes (PCD – CAD). Em seguida, largaram os pelotões de elite feminino (7h40) e masculino (8h05). O pelotão geral iniciou a partir das 8h10, organizado em ondas conforme o ritmo informado no momento da inscrição. Após as 9h, o acesso ao pórtico de largada foi fechado. O tempo máximo para completar o percurso foi de 2h30. Mercado de corridas de rua prevê avanço acelerado em 2025 Atleta Muse Gizachew, vencedor da categoria masculina Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação

Estrutura ao longo do percurso