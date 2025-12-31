Brasileiros ficam em terceiro lugar na 100º Corrida de São Silvestre
Fabio Jesus Correia e Núbia de Oliveira completaram o pódio tanto no masculino quanto no feminino depois de percorrer 15 quilômetros de prova
compartilheSIGA
Muse Gizachew, da Etiópia, venceu a prova masculina da 100º edição da Corrida Internacional de São Silvestre nesta quarta-feira (31/12), em São Paulo. O queniano Jonathan kipkoech foi o segundo colocado. Fabio Jesus Correia, do Brasil, foi o terceiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No feminino, Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia, chegou na frente. Cynthia Chemweno, do Quênia, foi a segunda colocada. A brasileira Núbia de Oliveira foi a terceira colocada.
Pódio masculino
1. Muse Gizachew (Etiópia): 44min28s
2. Jonathan Kipkoech (Quênia): 44min32s
3. Fábio Jesus Correia (Brasil): 45min06s
Pódio feminino
1. Sisilia Panga (Tanzânia): 51min06s
2. Cynthia Chemweno (Quênia): 52min30s
3. Nubia de Oliveira (Brasil): 52min42s
Mais de 55 mil corredores percorreram os 15 quilômetros pelas ruas da cidade de São Paulo. Tradicionalmente disputada no último dia do ano, a prova teve início e fim na Avenida Paulista e contou com largadas em ondas, serviços médicos, pontos de hidratação e esquema especial de transporte e acesso para atletas e espectadores.
Criada em 1925, a Corrida Internacional de São Silvestre manteve, no centenário, o trajeto clássico que cruza vias centrais e históricas da cidade. A largada ocorreu na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta. A chegada foi em frente ao edifício Cásper Líbero. O percurso incluiu trechos conhecidos dos corredores, como a Avenida Pacaembu, vias do centro e a subida da Brigadeiro Luís Antônio, considerada um dos pontos mais exigentes da prova.
Horários e largadas
A programação começou às 7h25, com os atletas cadeirantes (PCD – CAD). Em seguida, largaram os pelotões de elite feminino (7h40) e masculino (8h05). O pelotão geral iniciou a partir das 8h10, organizado em ondas conforme o ritmo informado no momento da inscrição. Após as 9h, o acesso ao pórtico de largada foi fechado. O tempo máximo para completar o percurso foi de 2h30.
Estrutura ao longo do percurso
Ao longo dos 15 km, os corredores contaram com postos de hidratação, banheiros em pontos estratégicos e atendimento médico de emergência. A edição centenária reuniu atletas profissionais e amadores. Do total de inscritos, 47% são mulheres e 53% homens.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Há cerca de 4,6 mil corredores estrangeiros, de 39 países, além de participantes de 1.942 cidades brasileiras. A prova também conta com categorias específicas para atletas com deficiência, com regras próprias de largada e acompanhamento.