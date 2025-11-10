5 destinos em Minas Gerais para praticar corrida de trilha com segurança

Trail Run ou “corrida de trilha” é um esporte no qual os participantes correm “fora de pista”, por caminhos secundários, através de montanhas, podendo se deparar com riachos e rios, ou subidas e descidas íngremes.

Para quem busca aliar a paixão pela natureza com a segurança, conhecer rotas bem sinalizadas e com suporte mínimo é fundamental. Minas Gerais oferece diversas opções com infraestrutura adequada para todos os níveis de praticantes.

Essas áreas, muitas vezes inseridas em parques nacionais e estaduais, garantem uma experiência mais tranquila, permitindo que o foco seja apenas no desafio físico e na beleza do percurso. A seguir, listamos cinco destinos mineiros ideais para correr com mais proteção.

Parque Nacional da Serra do Cipó

Localizado a cerca de 100 km de Belo Horizonte, o parque é um dos destinos mais procurados para ecoturismo. Suas trilhas são bem demarcadas e levam a cânions e cachoeiras. Para corredores, destacam-se percursos como o da Cachoeira da Farofa (nível fácil a intermediário, com 15 km de ida e volta) e o do Cânion das Bandeirinhas (nível difícil, com 20 km de ida e volta), que oferecem desafios variados em um cenário espetacular.

Parque Estadual do Ibitipoca

Apesar do acesso controlado, com limite diário de visitantes, Ibitipoca é um paraíso para corredores experientes. Os circuitos são divididos por cores e levam a atrações como a Janela do Céu e o Pico do Pião. A sinalização é impecável e a altitude elevada proporciona um desafio extra, sempre com a segurança de um ambiente monitorado.

Parque Nacional da Serra da Canastra

Famosa por abrigar a nascente do rio São Francisco, a Serra da Canastra possui longas estradas de terra que cortam seu chapadão. Essas vias são perfeitas para corridas de longa distância, oferecendo um terreno com poucas variações técnicas, mas com ganho de elevação constante. Ideal para treinos de resistência, a parte alta do parque minimiza as chances de se perder.

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

Situado na região metropolitana de Belo Horizonte, o Rola-Moça é o "quintal de casa" de muitos atletas. O parque possui trilhas e estradas de serviço que se conectam a mirantes com vistas incríveis da capital. Por sua proximidade e variedade de terrenos, é uma escolha segura para treinos de todos os níveis, desde iniciantes a avançados.

Parque Nacional do Caparaó

Para os corredores mais preparados que buscam um desafio de montanha, o Pico da Bandeira é o destino certo. A trilha até um dos pontos mais altos do Brasil, com 2.892 metros de altitude, é íngreme e exigente. No entanto, o percurso é extremamente bem marcado, o que oferece uma experiência única e segura para atletas avançados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.