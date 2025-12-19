Mercado de Wellness cresce junto à São Silvestre 2025

A tradicional corrida do último dia do ano em São Paulo registrou em 2025 o maior número de inscrições, em todos os seus 100 anos de história. Os 55 mil inscritos representam um aumento de 46% em relação aos 37,5 mil de 2024. Além do interesse recorde de correr a São Silvestre, as marcas também disputam espaço de visibilidade na promoção do evento, buscando situar-se no segmento de bem-estar, esporte e saúde.

A Fundação Cásper Líbero, responsável pela São Silvestre, havia originalmente disponibilizado 50 mil vagas, que esgotaram em apenas 6 horas. Diante da alta demanda, cerca de 120 mil pessoas acessaram o site no dia da venda dos ingressos, os organizadores optaram por abrir mais 5 mil vagas, distribuídas aos interessados via sorteio.



O crescente interesse na São Silvestre, a mais tradicional corrida de rua do Brasil e da América Latina,? que completa um século neste ano, acompanha uma tendência cultural do aumento da prática esportiva ao ar livre. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo afirma que existe “um crescimento expressivo no uso de centros esportivos, ciclovias e ciclofaixas, com aumento constante no número de ciclistas, corredores e caminhantes”.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor, em parceria com a Agência de Relações Públicas Esporte & Negócio, houve um crescimento de 29% no número de corridas de rua realizadas no Brasil em 2024 em comparação com 2023. Esse movimento é comprovado pela Secretaria de Esportes, ao apontar que nos últimos 5 anos o calendário oficial de corridas de rua (na cidade de São Paulo) praticamente dobrou em volume.

Outro recorde desta centésima edição da prova foi o número de marcas interessadas no evento. A corrida deste ano conta com 12 apoiadores oficiais e a Expo, evento que acontece entre 27 e 30 de dezembro no Parque do Ibirapuera para que os corredores retirem seus kits, terá mais de 50 marcas expositoras. Quem se fará presente nas duas ocasiões é a Copra, marca alagoana especializada no beneficiamento do coco seco.

A empresa, que possui um portfólio de mais de 100 produtos à base do coco, terá uma estrutura própria dentro da Expo. No estande, os corredores terão acesso à degustação das águas de coco Copra (com e sem polpa) e à distribuição de amostras do óleo de coco da empresa, o primeiro produzido no Brasil e até hoje considerado pela Proteste o mais puro do país. Além disso, produtos da marca compõem os kits dos corredores. O CEO e fundador da empresa, Hélcio Oliveira, afirma: “Queremos estar ao lado desses esportistas, oferecendo produtos naturais, brasileiros e de alta performance”.

Estes derivados do coco podem de diversas formas melhorar a experiência do corredor, graças aos componentes do fruto. A água de coco, por exemplo, é considerada um isotônico natural, pois “é uma bebida que possui uma concentração de partículas (como eletrólitos e carboidratos) semelhante à do nosso sangue, o que facilita e acelera a absorção de água e nutrientes”, conforme afirma a nutricionista e digital influencer Cristiana Lima.

Já o óleo extraído do coco, em virtude de suas propriedades hidratantes, forma uma camada de proteção na pele que previne as assaduras causadas por atrito, comuns entre os corredores nas regiões das coxas e axilas. No Brasil, apenas o Óleo de Coco Copra é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso dermatológico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Há ainda o Óleo de Coco Concentrado, comercializado pela Copra por ter altos índices de TCM (triglicerídeos de cadeia média) em sua composição. O produto é rico em ácidos graxos caprílico e cáprico, é uma fonte de energia rápida que ajuda a melhorar o desempenho físico, além de promover saciedade, acelerando o metabolismo — processo buscado por atletas amadores ou profissionais.