Já se sabe de onde são os ganhadores da Mega da Virada; confira
Maior prêmio da modalidade foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º/1) pela Caixa. Seis apostas vão dividir prêmio de R$ 1 bilhão
Seis apostas acertaram, na manhã desta quinta-feira (1º/1), as seis dezenas da Mega da Virada, que tinha prêmio estimado em R$ 1,09 bilhão.
Os vencedores são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas no meio online, que a Caixa ainda não divulgou de onde são.
As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Cada aposta premiada vai receber R$ 181.892.881,09.
Prêmios da Mega da Virada
Confira abaixo quais foram os prêmios da Mega da Virada sorteados pela Caixa ao longo dos últimos anos:
2024: R$ 600 milhões
2023: R$ 588,89 milhões
2022: R$ 541,9 milhões
2021: R$ 378,1 milhões
2020: R$ 325,2 milhões
2019: R$ 304,2 milhões
2018: R$ 302,5 milhões
2017: R$ 306,7 milhões
2016: R$ 220,9 milhões
2015: R$ 246,5 milhões
2014: R$ 263,2 milhões