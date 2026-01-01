Já se sabe de onde são os ganhadores da Mega da Virada; confira

Seis apostas acertaram, na manhã desta quinta-feira (1º/1), as seis dezenas da Mega da Virada, que tinha prêmio estimado em R$ 1,09 bilhão.

Os vencedores são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas no meio online, que a Caixa ainda não divulgou de onde são.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Cada aposta premiada vai receber R$ 181.892.881,09.

Prêmios da Mega da Virada



Confira abaixo quais foram os prêmios da Mega da Virada sorteados pela Caixa ao longo dos últimos anos:

2024: R$ 600 milhões

2023: R$ 588,89 milhões

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2016: R$ 220,9 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2014: R$ 263,2 milhões

