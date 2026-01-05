Família é mantida refém durante roubo em casa no Centro-Sul de BH

Uma família foi mantida refém durante um roubo na própria residência na noite desse domingo (4/1), no Bairro Comiteco, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, um homem de 25 anos foi preso suspeito de envolvimento no crime. No local, os militares foram recebidos por uma jovem de 18 anos, que relatou ter sido surpreendida por quatro homens ao sair para buscar uma pizza no portão da residência.

De acordo com o relato, os suspeitos desceram de um Fiat Argo prata, que estava estacionado em frente ao imóvel. Um deles apontou uma arma para a jovem enquanto ela tentava fechar o portão. Em seguida, dois homens a agrediram com empurrões e enforcamento para impedir que gritasse, enquanto outro manteve a arma apontada para a cabeça dela.

Os comparsas entraram na residência e seguiram para os quartos, onde estavam os demais moradores, um casal e outro jovem. Todos foram rendidos e obrigados a deitar no chão. Os criminosos roubaram joias, colares, perfumes e celulares. Um dos moradores foi agredido com tapas e empurrões. Os pais dos jovens, idosos com cerca de 70 anos, também foram agredidos e enforcados.

Ainda segundo a PM, uma das vítimas foi levada pelos suspeitos pela casa enquanto eles procuravam um cofre, sem sucesso. Antes da fuga, um dos criminosos pediu que um morador ensinasse como abrir o portão.

Durante rastreamento de um dos celulares roubados, a Polícia Militar localizou o veículo utilizado no crime abandonado no bairro Vera Cruz, na Região Leste da capital. Em buscas pela região, os militares avistaram um suspeito com as mesmas características informadas pelas vítimas. Ao ser abordado, ele alegou ser traficante e negou envolvimento no roubo, mesmo sem os policiais mencionarem o crime.

Outros dois suspeitos chegaram a ser vistos correndo pela Avenida dos Andradas, mas conseguiram fugir. As vítimas reconheceram o homem preso como o único que estava armado. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de roubo, resistência e desobediência.

O suspeito foi encaminhado para a UPA Leste. Um celular encontrado em seu bolso foi apreendido, e o veículo usado no crime foi removido para um pátio credenciado. Entre os itens roubados estão dois iPhones (um recuperado), alianças de ouro, correntes de ouro, incluindo uma com pingente de cruz com diamantes e esmeraldas, anel solitário de diamante e diversos perfumes.

A ocorrência segue em andamento na Delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais.