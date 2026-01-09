Suspeito de matar a família em Juiz de Fora vai continuar preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O homem que confessou ter matado cinco pessoas da própria família na manhã dessa quarta-feira (7/1), em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi tomada na tarde desta sexta-feira (9/1), após audiência de custódia. O suspeito foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) horas após o homicídio. Durante o flagrante, ele confessou o crime.

A audiência de custódia foi realizada por videoconferência pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Com a decisão, o investigado permanece detido enquanto o inquérito policial é finalizado. Um vídeo mostra o trajeto feito pelo homem ao sair de casa, em um condomínio de prédios no Bairro Santa Terezinha, Região Nordeste da cidade, e chegar ao endereço onde moravam seu pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho.

Nas imagens, é possível ver o homem passando por um corredor do prédio em que mora por volta das 3h34. Ele está com uma mochila e anda tranquilamente. Em outro frame, é possível ver o homem chegando ao endereço da família. Ele espera uma das irmãs, de 42 anos, sair para trabalhar e a aborda logo na entrada. Nas gravações, é possível ver que ele a golpeia e a empurra para dentro do imóvel.

Em seguida, o suspeito é visto saindo do local. Ele está sem a blusa de frio, que vestia antes do crime, e desce a rua tranquilamente. Ao voltar para casa, o homem segue para seu apartamento.

O que se sabe sobre o crime?

João Batista Fernandes de Souza, de 74 anos; Neide Fernandes de Faria Souza, de 63 anos; Mônica dos Santos Souza, de 47 anos; Rachel dos Santos Souza, de 42 anos; e Gabriel Souza Costa, de 5 anos foram encontrados sem vida por um familiar que morava no mesmo lote, no Bairro Santa Cecília, por volta das 7h30. De acordo com o registro de ocorrência, o filho de João Batista saia para trabalhar quando encontrou a família morta. À PM, o homem relatou que o crime poderia ter sido cometido por seu irmão, de 42 anos, que estaria passando por surtos psiquiátricos.

Logo após a chamada, os militares enviaram uma equipe até o endereço do suspeito. No local, assim que viu os policiais, o homem se entregou e confessou ter matado a família. De acordo com o tenente-coronel Flávio Tafúri, o suspeito alegou que os homicídios foram motivados por uma dívida. No entanto, na sequência, teria dado outra explicação, afirmando ser por atritos familiares.

Além disso, no endereço, os militares apreenderam uma faca que teria sido usada na ocorrência. Apesar disso, antes da chegada dos policiais, o suspeito já teria lavado sua roupa e a arma do crime.

“Temos apenas relatos dos familiares de que ele (o suspeito) vinha passando por problemas psiquiátricos. Mas nós não temos registro de nenhum laudo. Além disso, em todos os levantamentos não houve nenhum registro envolvendo o autor”, afirmou Tafúri sobre o suposto surto.

Ainda de acordo com o tenente-coronel, primeiro, o homem atacou a irmã mais nova. “Em seguida, matou a madrasta. Foi até o quarto de uma das casas e matou o pai, que fazia tratamento contra o câncer. Então, matou a outra irmã. E, por último, assassinou o sobrinho”, relatou Flávio Tafúri.

Como está a investigação?

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a Delegacia Especializada de Homicídios em Juiz de Fora instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias dos homicídios. De acordo com a corporação, assim que acionada, durante a manhã dessa quarta-feira (7/1), uma equipe especializada foi deslocada para o endereço da família, onde foram realizadas as primeiras diligências.

A delegada Camila Miller, titular da delegacia que ficará responsável pelas investigações, afirmou que a prisão em flagrante do suspeito foi ratificada. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional da região.

Luto em Juiz de fora

A família foi velada na noite dessa quarta-feira (7/1) e sepultada na manhã dessa quinta-feira (8/1). João Batista e Neide Fernandes foram enterrados no Cemitério da Saudade. Já a despedida final de Mônica, Rachel e Gabriel aconteceu no Cemitério Municipal de Juiz de Fora.

João Batista foi pastor da Igreja do Nazareno Unidos em Cristo, no Bairro Santa Cecília, onde morava com a família. O crime comoveu a comunidade evangélica de Juiz de Fora. Pelas redes sociais, o pastor Célio Neto, presidente do Conselho de Pastores da cidade, lamentou a morte do colega: “Que Deus possa trazer consolo e paz aos integrantes da família depois dessa tragédia que aconteceu no nosso meio.”

A Assembleia de Deus Ministério Jeová Nisse de Juiz de Fora também lamentou o ocorrido e prestou condolências à família do pastor: “Nos unimos em oração e solidariedade à família do Pastor João e a todos os irmãos da Igreja do Nazareno em Santa Cecília. Que o Espírito Santo, o Consolador, traga paz, força e esperança neste momento de dor.”

Em entrevista à TV Alterosa, Rosa Fernandes, irmã de Neide Fernandes de Faria Souza, madrasta do suspeito, explicou que estava em um culto quando o sobrinho ligou informando o fato. Em um primeiro momento, mesmo com o relato de quem havia sido encontrado sem vida, a mulher não acreditou no que havia acontecido: “Ninguém está acreditando. Até agora a ficha ainda não caiu.”

