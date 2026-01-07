Vídeo: "Sim, fui eu", diz homem sobre morte da família, incluindo criança

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar divulgou por meio de um vídeo o momento da prisão do homem de 42 anos que confessou o assassinato de cinco pessoas de sua família em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O crime aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (7/1). "Sim, fui eu", disse ele aos policiais militares ao ser preso em sua residência no Bairro Santa Terezinha. Veja:

Entre as vítimas estão o pai do assassino, João Batista Fernandes Souza, de 74 anos, e a madrasta dele, Neide Fernandes de Faria Souza, de 63. O Conselho de Pastores de Juiz de Fora emitiu nota de pesar (leia mais abaixo) em decorrência da atuação religiosa do casal.

O homem ainda assassinou duas irmãs: Mônica dos Santos Souza, de 47, e Rachel dos Santos Souza, de 44. Um menino de apenas 5 anos, Gabriel Souza Costa, filho de Rachel e sobrinho do agressor, também foi executado.

Da esquerda à direita: João Batista Fernandes Souza, Neide Fernandes de Faria Souza, Mônica dos Santos Souza, Rachel dos Santos Souza e Gabriel Souza Costa Redes sociais / Reprodução

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h40. A família foi encontrada por um irmão do assassino confesso, que mora no mesmo terreno, no Bairro Santa Cecília. Ele não chegou a ser atacado.

Aos militares, esse homem relatou que encontrou todos os familiares mortos dentro de casa no momento em que sairia para o trabalho. À polícia, ele apontou o irmão como suspeito e disse que ele tem transtornos psiquiátricos. Logo, os policiais enviaram uma equipe ao endereço do então possível responsável pelas mortes. Depois de chegar ao local, a polícia realizou a abordagem, quando o homem confessou as mortes.

De acordo com o tenente-coronel Flávio Tafúri, o assassino confesso contou que os homicídios foram motivados por uma dívida. No entanto, em seguida, mudou a versão e alegou “atritos familiares”. O militar frisou que a corporação ainda não teve acesso a qualquer laudo que evidencie a alegada condição de saúde.



A irmã de 44 anos foi a primeira a ser atacada. Imagens de segurança de um imóvel próximo ao endereço da família registraram quando o homem abordou a mulher, que saía para trabalhar. Ao vê-la no portão do imóvel, ele caminha em sua direção e começa a agredi-la.

“Em seguida, ele matou a madrasta. Depois, foi ao quarto e matou o pai, que fazia tratamento contra o câncer. Então, matou a outra irmã. E, por último, assassinou o sobrinho”, concluiu o tenente-coronel.