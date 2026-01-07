Casal, irmãs e criança: quem são as vítimas de execução a facadas em JF

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

As cinco pessoas da mesma família mortas a facadas em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foram identificadas. Um homem de 42 anos foi preso e confessou o crime. Os assassinatos ocorreram no início da manhã desta quarta-feira (7/1).

Entre as vítimas estão o pai do assassino, João Batista Fernandes Souza, de 74 anos, e a madrasta dele, Neide Fernandes de Faria Souza, de 63. O Conselho de Pastores de Juiz de Fora emitiu nota de pesar (leia mais abaixo) em decorrência da atuação religiosa do casal.

O homem ainda assassinou duas irmãs: Mônica dos Santos Souza, de 47, e Rachel dos Santos Souza, de 44. Um menino de apenas 5 anos, Gabriel Souza Costa, filho de Rachel e sobrinho do agressor, também foi executado.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h40. A família foi encontrada por um irmão do assassino confesso, que mora no mesmo terreno, no Bairro Santa Cecília. Ele não chegou a ser atacado.

Aos militares, esse homem relatou que encontrou todos os familiares mortos dentro de casa no momento em que sairia para o trabalho. À polícia, ele apontou o irmão como suspeito e disse que ele tem transtornos psiquiátricos.

Logo, os militares enviaram uma equipe ao endereço do então possível responsável pelas mortes. Depois de chegar ao local, em um condomínio no Bairro Santa Terezinha, a polícia realizou a abordagem, quando o homem confessou ter matado a família.

De acordo com o tenente-coronel Flávio Tafúri, o assassino confesso contou que os homicídios foram motivados por uma dívida. No entanto, em seguida, mudou a versão e alegou “atritos familiares”. O militar frisou que a corporação ainda não teve acesso a qualquer laudo que evidencie a alegada condição de saúde.

A irmã de 42 anos foi a primeira a ser atacada. Imagens de segurança de um imóvel próximo ao endereço da família registraram quando o homem abordou a mulher, que saía para trabalhar. Ao vê-la no portão do imóvel, ele caminha em sua direção e começa a agredi-la.

“Em seguida, ele matou a madrasta. Depois, foi ao quarto e matou o pai, que fazia tratamento contra o câncer. Então, matou a outra irmã. E, por último, assassinou o sobrinho”, concluiu o tenente-coronel.

Nota de pesar

João Batista Fernandes Souza, pai do assassino, foi pastor na Igreja do Nazareno Unidos em Cristo, no Bairro Santa Cecília, onde morava e onde o crime aconteceu. Atualmente, a congregação é liderada pelo filho que encontrou as vítimas. A esposa de João, Neide Fernandes de Faria Souza, também atuava como pastora, segundo o Conselho de Pastores de Juiz de Fora (ConpasJF).

“Estou aqui para manifestar solidariedade à família do pastor João e da pastora Neide. É uma tragédia também para toda a comunidade cristã de Juiz de Fora. Que Deus possa trazer consolo depois dessa tragédia que aconteceu no nosso meio”, declarou o pastor e presidente do ConpasJF, Célio Neto, em vídeo publicado nas redes sociais.