Polícia descobre grande plantação de maconha em Minas e homem acaba preso
Segundo a polícia, o cheiro da substância entorpecente podia ser sentido a distância. O caso foi registrado em Timóteo, no Vale do Rio Doce
compartilheSIGA
Um homem de 32 anos foi preso depois de ser flagrado com uma grande plantação de maconha em meio a um sistema robusto em casa. O caso foi registrado nessa quinta-feira (8/1) em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu diversas denúncias sobre um plantio do entorpecente na residência e resolveu verificar.
Leia Mais
O cheiro da droga podia ser sentido a distância. Conforme os registros, os militares encontraram um sistema robusto de plantação, com uma grande quantidade de aparelhos de ar condicionado, refletores acesos e centenas de pés de maconha.
Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e preso.
O carro do suspeito também foi verificado e, nele, os militares encontraram uma porção da mesma droga. Todo o material, inclusive o carro, foi apreendido e o homem foi levado preso para a Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.
O que foi apreendido?
-
129 pés de maconha
-
Dois termômetros
-
Uma balança de precisão
-
Um saco plástico com uma porção de maconha
-
Duas sacolas plásticas com folhas e sementes de maconha
-
Uma bucha de maconha
-
Um cigarro de maconha
-
R$ 110 em dinheiro vivo
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Um carro