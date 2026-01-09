Polícia descobre grande plantação de maconha em Minas e homem acaba preso

Um homem de 32 anos foi preso depois de ser flagrado com uma grande plantação de maconha em meio a um sistema robusto em casa. O caso foi registrado nessa quinta-feira (8/1) em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu diversas denúncias sobre um plantio do entorpecente na residência e resolveu verificar.

O cheiro da droga podia ser sentido a distância. Conforme os registros, os militares encontraram um sistema robusto de plantação, com uma grande quantidade de aparelhos de ar condicionado, refletores acesos e centenas de pés de maconha.

Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e preso.

O carro do suspeito também foi verificado e, nele, os militares encontraram uma porção da mesma droga. Todo o material, inclusive o carro, foi apreendido e o homem foi levado preso para a Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.

O que foi apreendido?