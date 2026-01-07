BH: Polícia Federal incinera 7,8 toneladas de maconha e cocaína
A droga incinerada é fruto de diversas apreensões realizadas pela PF em Minas Gerais, no ano de 2025
A Polícia Federal incinerou, nesta terça-feira (6/1), 7,8 toneladas de drogas - 6,5 t de maconha e 1,3 t de cocaína -, apreendidas na Região Metropolitana, num trabalho da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE). A queima foi feita numa siderúrgica, em Belo Horizonte. A droga incinerada é fruto de diversas apreensões realizadas pela PF em Minas Gerais, no ano de 2025.
Segundo informações da PF, o total incinerado representa um duro golpe financeiro nas organizações criminosas e é o resultado final de investigações e operações de fiscalização que visam desarticular as rotas de distribuição que atravessam o território mineiro.
A incineração foi feita em fornos de alta temperatura de uma siderúrgica, garantindo a destruição completa e segura das apreensões, sem danos ao meio ambiente.
O procedimento seguiu todos os protocolos previstos na Lei de Drogas, contando com forte esquema de segurança durante o transporte e a destruição das substâncias ilícitas.
A incineração de 7,8 toneladas de drogas significa, segundo a PF, um reforço ao compromisso com a segurança pública e o combate firme ao narcotráfico.
A retirada de circulação de quase oito toneladas de drogas contribui diretamente para a redução da violência e dos crimes conexos que assolam a sociedade brasileira.
A PF ressalta que o trabalho de inteligência e a cooperação entre as forças de segurança por meio das FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) continua sendo prioridade para a manutenção da ordem e a proteção das divisas e rodovias federais em Minas Gerais.