Cinco são indiciados por fazenda de maconha com 6 mil pés

A Polícia Civil indiciou cinco pessoas apontadas como responsáveis por uma plantação de maconha encontrada em uma fazenda, em Coromandel. Com a conclusão do inquérito, os investigados vão responder por cinco crimes. No local, foram encontrados cerca de 6 mil pés da droga.



De acordo com a corporação, as investigações incluíram medidas cautelares que auxiliaram na coleta de provas e no avanço da apuração. Durante as ações, dois suspeitos foram presos e houve apreensão de armas de fogo e munições.



Com a conclusão dos trabalhos, o inquérito foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário. Os indiciados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação de documento público, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Relembre o caso



A plantação foi localizada no dia 29 de julho de 2025, durante uma operação conjunta da Polícia Militar de Patrocínio e Uberlândia, na Fazenda Santa Rosa, situada entre os municípios de Patrocínio e Coromandel.



Só a apuração para chegar à plantação durou dois meses, a partir de uma abordagem feita em Uberlândia envolvendo o tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Na ocasião, os policiais realizaram apreensões de materiais ilícitos e, posteriormente, destruíram a plantação e a estufa utilizadas para o cultivo da droga.