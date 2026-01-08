Assine
INQUÉRITO

Cinco são indiciados por fazenda de maconha com 6 mil pés

Os investigados vão responder por cinco crimes, entre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsificação de documento público

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
08/01/2026 16:07

Cinco são indiciados como responsável por fazenda de maconha com 6 mil pés
Cinco são indiciados como responsáveis por fazenda de maconha com 6 mil pés crédito: Rede de Noticias

A Polícia Civil indiciou cinco pessoas apontadas como responsáveis por uma plantação de maconha encontrada em uma fazenda, em Coromandel. Com a conclusão do inquérito, os investigados vão responder por cinco crimes. No local, foram encontrados cerca de 6 mil pés da droga.

De acordo com a corporação, as investigações incluíram medidas cautelares que auxiliaram na coleta de provas e no avanço da apuração. Durante as ações, dois suspeitos foram presos e houve apreensão de armas de fogo e munições.

Com a conclusão dos trabalhos, o inquérito foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário. Os indiciados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsificação de documento público, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.


A plantação foi localizada no dia 29 de julho de 2025, durante uma operação conjunta da Polícia Militar de Patrocínio e Uberlândia, na Fazenda Santa Rosa, situada entre os municípios de Patrocínio e Coromandel.


Só a apuração para chegar à plantação durou dois meses, a partir de uma abordagem feita em Uberlândia envolvendo o tráfico de drogas.

Na ocasião, os policiais realizaram apreensões de materiais ilícitos e, posteriormente, destruíram a plantação e a estufa utilizadas para o cultivo da droga.

Tópicos relacionados:

fazenda maconha minas-gerais

