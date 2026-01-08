BH: filho é agredido e sofre homofobia ao defender o pai de ataque racista

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O que era para ser apenas um momento de descontração entre um filho e seus pais se tornou uma memória de dor para a família de Israel Borges. Ao defender o pai de um ataque racista, tornou-se vítima de homofobia e de agressões físicas nessa quarta-feira (7/1) em um shopping no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.

“Eu estou triste pelo meu pai, nem estou triste por mim porque já estou tão acostumado a receber agressões a vida inteira que isso nem me machuca tanto. O que me machuca é o meu pai passar por isso, principalmente porque ele é surdo”, desabafa emocionado.

Israel, que é médico, professor universitário da UFRJ e pesquisador sênior da Organização Mundial de Saúde na ONU, conta que está de mudança para o Rio de Janeiro e os pais estavam ajudando a arrumar a mudança. Depois de um dia limpando o apartamento, por volta das 19h resolveram ir até o Shopping Paragem para comer.

Enquanto esperavam o pedido, um segurança acreditou que o pai de Israel, que é negro, seria uma pessoa em situação de rua e estaria recebendo doação de comida dele e de sua mãe, que são brancos. O segurança se aproximou e disse para o senhor que se retirasse assim que recebesse a refeição.

Indignado, o professor defendeu o pai, dizendo que o que estava acontecendo era um crime de racismo. “Eu e minha mãe ficamos horrorizados, falamos para ele sair da nossa frente, que ele era o meu pai e que aquilo não poderia estar acontecendo. Logo em seguida ele falou: ‘vai tomar no ** seu veado’. Me levantei e ele veio para cima de mim com socos”, conta.

As agressões acertaram o médico no rosto, levando a lesões no lábio e bochecha. Entretanto, para ele o que mais dói é ver como a situação afetou seus pais: “O meu pai chorou. Ele ficou extremamente triste por ver que eu fui agredido para protegê-lo. Liguei hoje cedo para minha mãe e ela estava chorando. É muito traumático”, afirma.

Mesmo diante das agressões, Israel diz que ainda tentou argumentar com o funcionário do shopping: “Eu falei: ‘você é tão negro quanto o meu pai. Você não pode, pela cor de uma pessoa, estereotipar ela dessa forma. Eu vou fazer de tudo para que isso não passe batido’. Aí eu acho que ele percebeu que ele poderia ser vítima em outra ocasião, porque ele saiu todo sem graça, mas ainda me xingando de viado”, relata.

Em seguida o médico foi até uma delegacia para registrar os crimes junto à Polícia Militar. Porém, mesmo afirmando que queria que o Boletim de Ocorrência fosse registrado como racismo e homofobia, o que consta no documento é o crime de lesão corporal leve.

“Não tipificaram da forma que deveria ter sido tipificada. Eles menosprezam o racismo e a homofobia e preconizam o relato de ‘vias de fato’. Isso é um absurdo porque o que deveria ser registrado como um crime inafiançável e imprescindível passa batido por existir um outro crime”, diz o professor.

O segurança também compareceu à delegacia na noite de quarta-feira e, em seu depoimento, alegou que também sofreu racismo e ameaças do médico. Nesta manhã (8), Israel foi até o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e, segundo ele, a instituição respeitou a tipificação pedida por ele.

O Estado de Minas entrou em contato com o Shopping Paragem mas, até o momento da publicação da matéria, não teve resposta. O espaço segue aberto.