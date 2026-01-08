Assine
INTOXICAÇÃO

BH: homem é encontrado morto com suspeita de intoxicação por uso de ‘loló’

Caso foi registrado no Bairro Goiânia, Região Nordeste da capital mineira. Polícia aguarda chegada da perícia e rabecão

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/01/2026 10:01

Corpo foi encontrado entre as ruas Ganso e Avestruz, no Bairro Goiânia, em Belo Horizonte (MG)
Corpo foi encontrado entre as ruas Ganso e Avestruz, no Bairro Goiânia, em Belo Horizonte (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem, com idade não divulgada, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (8/1) no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada por volta das 5h20. O corpo foi localizado no cruzamento das ruas Ganso e Avestruz.

A principal suspeita, segundo a PM, é de que a morte tenha sido causada por intoxicação relacionada ao uso de ‘loló’. No entanto, a causa da morte ainda será confirmada depois dos trabalhos de investigação.

A perícia e o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados, mas até o momento não haviam chegado ao local.

A ocorrência segue em andamento e a reportagem será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

