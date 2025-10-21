Falsa couve: idosos intoxicados recebem alta em Minas
As duas pessoas ficaram 13 dias internadas na Santa Casa de Patrocínio, no Alto Paranaíba, depois de consumir uma planta chamada Nicotiana glauca
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois idosos de 60 e 64 anos receberam alta médica nesta terça-feira (21/10) após passarem 13 dias internados na Santa Casa de Patrocínio, no Alto Paranaíba, por consumirem uma planta tóxica conhecida popularmente como 'falsa couve'.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Eles já estão em casa, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde. A pasta não forneceu detalhes sobre o estado de saúde dos dois. Parente dos idosos, Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, morreu no último dia 14 após consumir a Nicotiana. Um homem de 67 anos recebeu alta no mesmo dia da intoxicação.
Leia Mais
A família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Devido à semelhança com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.
Como identificar a falsa couve
A principal diferença está nas folhas. Segundo Amanda Danuello, professora do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a falsa couve tem folhas menores, estreitas e alongadas, em comparação à couve comestível.
O tom de verde também difere. A Nicotiana glauca apresenta uma cor verde acinzentada, enquanto a couve comum tem verde vivo e intenso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A textura das folhas é outro indicativo. A 'falsa couve' tem folhas mais finas, lisas, cerosas, com nervuras pouco evidentes. A couve tradicional tem folhas largas, grossas, firmes, com nervuras ásperas e bem marcadas.
A planta pode atingir até cinco metros de altura, podendo ser maior que a couve comum. Dados são de estudos publicados na Science Direct.