Servidores do Júlia Kubitschek são afastados por intoxicação alimentar

Aproximadamente 100 servidores do Hospital Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar nesta semana. Do total, 50 funcionários foram afastados, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Minas Gerais (Sind Saúde/MG).

Os primeiros casos surgiram nessa quarta-feira (8/10), segundo relatos de profissionais da unidade de saúde. Já na manhã de hoje (9/10), mais funcionários apresentaram sintomas gastrointestinais, como vômito, diarreia e cólica. Nesta data, 10 pessoas buscaram atendimento médico na emergência do hospital.

Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) afirmou que “todas as medidas previstas em protocolo foram imediatamente adotadas”. De acordo com a entidade, as equipes da Medicina do Trabalho, Segurança do Paciente e a empresa responsável pela alimentação foram prontamente acionadas.

As Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal também foram notificadas, segundo a Fhemig, e uma investigação está sendo feita. A Prefeitura de BH informou, em nota, que equipes da Vigilância Sanitária, junto com profissionais da área de Epidemiologia da capital, estiveram na unidade de saúde para coletar amostras de alimentos e água para análise.

O Executivo ainda explicou que o órgão realiza vistoria da empresa responsável pela alimentação do hospital, para avaliar as condições do local e as boas práticas de fabricação dos alimentos. Por fim, a Vigilância Sanitária afirmou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Belo Horizonte acompanha o caso.

Servidores se manifestam



Durante a tarde desta quinta, servidores da unidade de saúde e a presidente do SindSaúde, Neuza Freitas, estiveram no Júlia Kubitschek, relatando sobre os casos de intoxicação alimentar.

Na ocasião, a representante da entidade afirmou que já existe um desfalque grande de profissionais. “Quando se trata de saúde, nós trabalhamos com escala montada. Então, um trabalhador que falta já desfalca a escala”, disse.

Ela relatou que se deparou com uma médica pediatra deitada, apresentando sintomas de intoxicação. “Estive no setor em que a pediatra não tem condição de estar atendendo. Ela nem desceu para dar o depoimento porque não tem condição de estar atendendo. É menos uma trabalhadora”, contou. “Nós temos técnicos de enfermagem, profissionais do administrativo, médicos e inclusive vários gestores que também tiveram que ir para casa devido a situação”, completou.

A presidente do sindicato ainda detalhou que não é a primeira vez que servidores reclamam da comida. “As bandejas, os pratos e os talheres são muito sujos. A questão das reclamações vem de tempos por todas as empresas terceirizadas praticamente. Já ocorreu das pessoas reclamarem da qualidade da alimentação, mas casos de passarem mal a esse ponto jamais”, disse.

Em vídeo divulgado pelo SindSaúde-MG, a técnica de enfermagem Ana Paula, afirmou que, após se alimentar na unidade de saúde na quarta-feira (8/10), começou a sentir sintomas de intoxicação. "Estou afastada do serviço e em uso de medicamentos", disse.

Processo de licitação

O Conselho de Saúde e o sindicato questionam o processo de licitação para a nova fornecedora de comida no hospital. De acordo com a presidente do SindSaúde, a atual empresa ficou em quarto lugar no processo de licitação.

“A empresa que venceu em primeiro lugar, pelo o que apuramos, não tem nenhum problema com a Vigilância Sanitária. Mas, mesmo assim, o Hospital Júlia Kubitschek montou uma equipe interna para que essa empresa fosse advertida”, disse Neuza.

A presidente ainda afirmou que o sindicato notificou o Ministério Público sobre essa questão. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Instituição de Justiça, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

“A nossa preocupação é porque essa empresa que ficou em quarto lugar, tem um valor de 30 milhões a mais do que a empresa que venceu a licitação e que até então, no momento, não assumiu”, explicou Neuza. “Não nos interessa qual é a empresa. Agora, a qualidade da alimentação e o dinheiro público sim”, finalizou.

A atual empresa também abastece os pacientes e acompanhantes, segundo o sindicato. Mas, até o momento, não foi registrado nenhuma ocorrência de intoxicação alimentar.

‘Grave episódio’

Em nota, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais (SEE-MG) lamentou a situação e descreveu o ocorrido como um “grave episódio”. Segundo a entidade, o presidente do sindicato, enfermeiro Anderson Rodrigues, também diretor da Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), afirmou ter recebido manifestações e denúncias sobre o assunto e “já acionou o seu departamento jurídico para ultimar as providências que couber à entidade em relação a esse caso.”

No texto, o SEE-MG ainda reafirmou seu compromisso com a defesa da saúde, da segurança e das condições dignas de trabalho para todos os enfermeiros e demais servidores do sistema público de saúde.

“O Sindicato acompanha atentamente o caso e espera que todas as medidas necessárias sejam adotadas pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) para garantir o acolhimento adequado das vítimas, a apuração rigorosa das causas e a prevenção de novos episódios semelhantes”, finalizou.

