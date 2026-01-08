Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carga de 542 toneladas interdita faixas da BR-040 a partir desta quinta (8)

Transformador ocupará duas faixas de rolamento e tem viagem programada até a próxima quinta-feira (8), de Belo Horizonte a Juiz de Fora

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/01/2026 14:53

compartilhe

SIGA
x
A carga está estacionada no posto da PRF em Nova Lima e começa a viagem na noite desta quinta-feira (8)
A carga está estacionada no posto da PRF em Nova Lima e começa a viagem na noite desta quinta-feira (8) crédito: Divulgação/EPR Via Mineira

A passagem de um veículo com um transformador de 542,6 toneladas como carga interdita o Anel Rodoviário de Belo Horizonte a partir das 20h desta quinta-feira (8/1). A previsão é que a operação seja concluída na tarde da próxima quinta-feira (15) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, a carga mede 99,70 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e tem uma altura de 5,60 metros e chegou na capital mineira na madrugada desta quinta. Desde então, está estacionado na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana. Este será o quarto último transformador transportado por esta empresa no trecho.

Leia Mais

Devido às dimensões da carga, o veículo ocupará duas faixas de rolamento e seguirá a uma velocidade média de apenas 15 km/h. A carga sairá do posto da PRF e segue até o Posto Belvedere, em Belo Horizonte, em uma viagem que durará até às 4h de sexta-feira (9). No mesmo dia, a carga volta à estrada e segue até Conselheiro Lafaiete (MG), também no horário de 20h às 4h.

O próximo trecho será seguido apenas na segunda-feira (12), saindo do quilômetro 626 e indo até a cidade de Carandaí (MG), desta vez em horário diurno: entre 9h e 16h. Os próximos dias têm o mesmo horário programado. No dia seguinte (13), o transformador segue o trajeto até Ewbank da Câmara (MG) e, na quinta (15), até o fim da concessão, em Juiz de Fora (MG). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a concessionária, a escolha dos horários foi planejada de forma a reduzir os impactos no trânsito e garantir a segurança, uma vez que o trajeto a partir de Conselheiro Lafaiete permite paradas programadas para ultrapassagem. Segundo o coordenador de operações da EPR Via Mineira, Luiz Ricardo Rodrigues, é importante que motoristas respeitem as sinalizações e as equipes de campo, de modo a garantir segurança durante a passagem da carga. 

A recomendação é que os motoristas planejem suas viagens e verifiquem as condições da rodovia em tempo real pelo telefone 0800 003 1040, pelo Canal do WhatsApp e pelo perfil oficial no X/antigo Twitter (@eprviamineira).

Veja o itinerário planejado:

  • Quinta-feira (8/1) - km 554 (UOP PRF Nova Lima) até o km 589 (Posto Belvedere) - entre 20h e 4h
  • Sexta-feira (9/1) - km 589 até o km 626 (Conselheiro Lafaiete) - entre 20h e 4h
  • Segunda-feira (12/1) - km 626 até o km 670 (Carandaí) - entre 9h e 16h
  • Terça-feira (13/1) - km 670 até o km 756 (Ewbanck da Câmara) - entre 9h e 16h
  • Quinta-feira (15/1) - km 756 até o km 773 (Juiz de Fora - fim da concessão) - entre 9h e 16h

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario bh br-040 prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay