Carga de 542 toneladas interdita faixas da BR-040 a partir desta quinta (8)
Transformador ocupará duas faixas de rolamento e tem viagem programada até a próxima quinta-feira (8), de Belo Horizonte a Juiz de Fora
compartilheSIGA
A passagem de um veículo com um transformador de 542,6 toneladas como carga interdita o Anel Rodoviário de Belo Horizonte a partir das 20h desta quinta-feira (8/1). A previsão é que a operação seja concluída na tarde da próxima quinta-feira (15) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, a carga mede 99,70 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e tem uma altura de 5,60 metros e chegou na capital mineira na madrugada desta quinta. Desde então, está estacionado na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana. Este será o quarto último transformador transportado por esta empresa no trecho.
Leia Mais
Devido às dimensões da carga, o veículo ocupará duas faixas de rolamento e seguirá a uma velocidade média de apenas 15 km/h. A carga sairá do posto da PRF e segue até o Posto Belvedere, em Belo Horizonte, em uma viagem que durará até às 4h de sexta-feira (9). No mesmo dia, a carga volta à estrada e segue até Conselheiro Lafaiete (MG), também no horário de 20h às 4h.
- MG: carreta carregada com milho tomba e interdita a BR-262
- Grande BH: carreta com carga de refrigerantes tomba e interdita BR-381
O próximo trecho será seguido apenas na segunda-feira (12), saindo do quilômetro 626 e indo até a cidade de Carandaí (MG), desta vez em horário diurno: entre 9h e 16h. Os próximos dias têm o mesmo horário programado. No dia seguinte (13), o transformador segue o trajeto até Ewbank da Câmara (MG) e, na quinta (15), até o fim da concessão, em Juiz de Fora (MG).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a concessionária, a escolha dos horários foi planejada de forma a reduzir os impactos no trânsito e garantir a segurança, uma vez que o trajeto a partir de Conselheiro Lafaiete permite paradas programadas para ultrapassagem. Segundo o coordenador de operações da EPR Via Mineira, Luiz Ricardo Rodrigues, é importante que motoristas respeitem as sinalizações e as equipes de campo, de modo a garantir segurança durante a passagem da carga.
A recomendação é que os motoristas planejem suas viagens e verifiquem as condições da rodovia em tempo real pelo telefone 0800 003 1040, pelo Canal do WhatsApp e pelo perfil oficial no X/antigo Twitter (@eprviamineira).
Veja o itinerário planejado:
- Quinta-feira (8/1) - km 554 (UOP PRF Nova Lima) até o km 589 (Posto Belvedere) - entre 20h e 4h
- Sexta-feira (9/1) - km 589 até o km 626 (Conselheiro Lafaiete) - entre 20h e 4h
- Segunda-feira (12/1) - km 626 até o km 670 (Carandaí) - entre 9h e 16h
- Terça-feira (13/1) - km 670 até o km 756 (Ewbanck da Câmara) - entre 9h e 16h
- Quinta-feira (15/1) - km 756 até o km 773 (Juiz de Fora - fim da concessão) - entre 9h e 16h