Zema comemora prisão de traficante em Minas: 'Um dos estados mais seguros'

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na madrugada deste sábado (10/1) Sonny Clay Dutra, considerado um dos traficantes de drogas mais procurados do estado. A captura foi celebrada pelo governador Romeu Zema (Novo) nas redes sociais.

O criminoso constava na lista de mais procurados feita pelo Ministério da Justiça e foi encontrado em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado. A PCMG realiza entrevista coletiva ainda neste sábado para divulgar maiores detalhes da captura.

Reação de Zema

“Um dos maiores traficantes de Minas está aonde (sic) precisa ficar: de volta à cadeia. A nossa Polícia Civil prendeu nesta madrugada Sonny Clay Dutra, após um preciso trabalho de inteligência”, escreveu Zema.

Sonny Clay Dutra, de 43 anos, foi condenado por tráfico internacional de drogas. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa com conexão com o Paraguai.

“Aqui, criminoso não tem paz. E é por isso que temos um dos estados mais seguros do país”, completou o governador.

