Namorado de estudante de jornalismo que morreu em acidente é indiciado

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu que Gabriel de Faria, namorado de Brunna Ribeiro de Castro Rosas, estudante de jornalismo de 22 anos eletrocutada após batida de carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), em 7 de setembro do ano passado, dirigia bêbado no momento em que o carro bateu contra um poste e começou a pegar fogo. A jovem desceu do veículo, sofreu uma descarga elétrica por fios soltos e morreu no local.



Com isso, o jovem de 26 anos foi indiciado por homicídio culposo de trânsito, quando não há a intenção de matar, e lesão corporal culposa, ambos na versão qualificada em virtude do consumo de bebida alcoólica por parte do condutor de veículo, com base no Código de Trânsito Brasileiro.





Segundo a polícia, o inquérito foi concluído e remetido à Justiça no dia 16 de dezembro.

No acidente, ele conseguiu sair do carro antes que o veículo pegasse fogo, mas ficou bastante ferido e precisou ser levado ao Hospital João XXIII. Gabriel ficou internado por cerca de 60 dias e precisou amputar ambas as pernas. O carro também tinha um passageiro de 36 anos, que estava no banco de trás e teve queimaduras nas mãos.

Brunna era estudante do 8º período do curso de jornalismo na PUC Minas, unidade São Gabriel, e estagiária da TV Record Minas havia cerca de dois anos. Ela entregaria o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ao final deste semestre. A formatura dela estava prevista para janeiro de 2026. O passageiro, Gustavo de Assis, é editor na emissora.

A reportagem procurou a defesa do investigado e, até o momento, não houve retorno. O espaço segue aberto.