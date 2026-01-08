MG: Acidente deixa 10 vítimas na BR-365; trecho contabiliza 63 em três dias

Uma batida frontal entre dois carros de passeio deixou dez pessoas feridas na BR-365, na altura de São Gonçalo do Abaeté, na Região do Triângulo, na manhã desta quinta-feira (8/1). O acidente aconteceu quilômetros à frente de onde um ônibus capotou e seis pessoas morreram, na última terça-feira (6/1), e de onde uma van também capotou e o motorista morreu, nessa quarta (7/1).



A colisão envolveu dois carros com cinco ocupantes cada. Conforme os registros, o primeiro carro era um Fiat Gol, que seguia em direção ao estado do Paraná e tinha como ocupantes um casal, duas crianças e um parente do condutor. Já o segundo era um Volkswagen Spacefox, que seguia à cidade de Rio Pardo de Minas (MG) e tinha como ocupantes um casal de avós, um casal de pais e uma criança.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas conseguiram sair dos veículos antes mesmo da chegada do socorro. As dez vítimas estavam conscientes. Em sua maioria, elas relataram sentir dores na coluna e no tórax, além de terem reflexos de vômito. Outras estão com suspeitas de fraturas. Um passageiro do Gol, que não foi especificado, estava em estado grave e precisou ser encaminhado para um atendimento médico de urgência no município de Varjão de Minas (MG). Não há informações sobre o atual estado de saúde das dez vítimas.



Um dos carros envolvidos no acidente, um Spacefox, tinha um casal de avós, um casal de pais e uma criança no momento do acidente Divulgação/Corpo de Bombeiros

As vítimas também foram avaliadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de ambulâncias municipais e foram imobilizadas. Conforme os registros, quatro delas foram levadas para uma unidade de saúde de São Gonçalo do Abaeté e as outras cinco, para Patos de Minas (MG). Posteriormente, todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Patos de Minas.



Foi necessário aplicação de serragem na pista e remoção de partes dos veículos que ficaram soltas na via. O trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e já está liberado.



Outros acidentes



O trecho da BR-365 contabiliza mais de 60 vítimas nos últimos dias. Na terça-feira (6/1), um ônibus com 50 passageiros e dois motoristas derrapou e capotou na pista, na altura de Patos de Minas, batendo contra árvores à margem da rodovia. Ao todo, cinco pessoas morreram, 19 foram atendidas em estado grave e outras 28 pessoas, incluindo os dois motoristas e quatro crianças, tiveram quadros mais leves.



Já na quarta-feira (7/1), o motorista de uma van, de 41 anos, morreu depois de uma ultrapassagem no trecho, seis quilômetros de distância do local onde tombou o ônibus. Segundo os bombeiros, o homem é natural do Rio de Janeiro e passava pela região à trabalho. Ele teve o corpo encontrado debaixo da van, que terminou tombada.