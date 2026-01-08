Assine
ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada na BR-381, em Betim, na Grande BH

Acidente aconteceu em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (8/1)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/01/2026 09:10

BR-381 - Trecho da Fernão dias em Betim, onde há concentração de acidentes, apesar da pista duplicada: tráfego intenso, veículos pesados e manobras nos acessos são fatores de risco
Atropelamento aconteceu no trecho da Fernão Dias em Betim (MG) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Uma mulher, com idade ainda não divulgada, morreu ao ser atropelada na madrugada desta quinta-feira (8/1) na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 4h35, no km 503, sentido BH, na região do Bairro Citrolândia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda não há detalhes sobre a dinâmica do atropelamento. Questionada sobre o veículo envolvido e a situação do motorista, a corporação afirmou que essas informações também não foram confirmadas até o momento.

Há registro de fluxo lento de veículos no trecho, e motoristas precisam ter paciência ao trafegar pela região.

A ocorrência segue em andamento e a matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

