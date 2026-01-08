Mulher morre atropelada na BR-381, em Betim, na Grande BH

Uma mulher, com idade ainda não divulgada, morreu ao ser atropelada na madrugada desta quinta-feira (8/1) na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 4h35, no km 503, sentido BH, na região do Bairro Citrolândia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ainda não há detalhes sobre a dinâmica do atropelamento. Questionada sobre o veículo envolvido e a situação do motorista, a corporação afirmou que essas informações também não foram confirmadas até o momento.

Há registro de fluxo lento de veículos no trecho, e motoristas precisam ter paciência ao trafegar pela região.

A ocorrência segue em andamento e a matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.