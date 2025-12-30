Assine
FATALIDADE

MG: jovem desequilibra de bicicleta e morre atropelado por carreta

O acidente aconteceu no interior do estado. Outro adolescente, que também estava na bicicleta, foi socorrido e levado para o hospital

Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
30/12/2025 22:02 - atualizado em 30/12/2025 22:03

Segundo relato do caminhoneiro, a bicicleta perdeu o controle e caiu debaixo da carreta.
Segundo relato do caminhoneiro, a bicicleta perdeu o controle e caiu debaixo da carreta crédito: Reprodução/Sevor

Um adolescente de 15 anos morreu atropelado após a bicicleta em que estava ter perdido controle e ido parar debaixo de uma carreta. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira (30/12) em João Monlevade, na Região Central de Minas. Um amigo da vítima, de 14 anos, que também estava na bicicleta, foi socorrido e levado para o hospital em estado grave.

As informações são do Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor), que socorreu as vítimas. O caminhoneiro relatou aos socorristas que um dos jovens, que conduzia a bicicleta (não motorizada), perdeu o controle ao passar por um quebra-molas e caiu debaixo da carreta.

O acidente aconteceu na Av. Armando Fajardo, no Bairro Metalúrgico. O adolescente que morreu era morador da região, enquanto o amigo, que sobreviveu, é morador de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte - ele foi encaminhado para o Hospital Margarida.

Duas ambulâncias e uma viatura de apoio do Sevor foram empenhadas no atendimento. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) da cidade foi acionada e constatou a morte no acidente.

