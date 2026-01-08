Cleitinho chama decreto de Zema de privilégio e promete derrubar se eleito

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) classificou como “privilégio” o decreto do governador Romeu Zema (Novo) que amplia a proteção a ex-governadores e afirmou que, se disputar o governo do estado e vencer a eleição, vai derrubar a medida. A crítica foi feita em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (8/1), na qual o parlamentar questiona a necessidade de segurança para ex-autoridades e acusa o dirigente de contrariar seu próprio discurso de combate a benefícios especiais.

“Primeiro eu acho que o Zema, como político, como governador, ele sempre falou que vai combater privilégio, isso é só mais um privilégio”, disse Cleitinho. No vídeo, o senador questiona a necessidade de segurança para quem já deixou a vida pública e ironiza o temor de ex-autoridades em relação à população. “A gente anda no meio do povo, abraça o povo. Aí depois que vira político tem que ter segurança, aí depois que também não é mais político, tem que ter segurança. Que medo é esse do povo? Eu não consigo entender”, afirmou.

A declaração ocorre poucos dias depois da repercussão do Decreto nº 49.154/2025, assinado por Zema e divulgado no Diário Oficial do Estado em 31 de dezembro. O texto reorganiza a estrutura do Gabinete Militar do Governador (GMG) e redefine o conceito de segurança governamental em Minas Gerais. A mudança acontece quatro meses antes de o governador se afastar do Palácio Tiradentes para se dedicar à campanha presidencial.

A medida amplia o prazo de prestação de segurança a ex-governadores e ex-vice-governadores. Pela nova regra, a proteção passa a ser garantida por dois anos após o fim do mandato, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, mediante autorização do governador em exercício, respeitado o limite do término do mandato subsequente. Antes, o período inicial era de apenas um ano, com renovações menos detalhadas e condicionadas a avaliações internas.

Além do prazo, o decreto também amplia o próprio conceito de segurança governamental. A proteção deixa de se limitar à integridade física das autoridades e passa a abranger também a integridade moral e institucional, sob o argumento de assegurar estabilidade política, continuidade administrativa e ordem pública. Outro ponto sensível é a possibilidade de inclusão de familiares e de pessoas com vínculo direto com as ex-autoridades no rol de beneficiários, desde que haja alegação de “interesse público”. A regulamentação anterior vedava expressamente esse tipo de extensão.

Deputada quer barrar decreto de Zema

Poucas horas depois de o decreto ganhar notoriedade, a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) protocolou, na quarta-feira (7/1), um Projeto de Resolução (PRE) para sustar os efeitos da norma. O Projeto de Resolução nº 102/2026 sustenta que o governo extrapolou os limites do poder regulamentar do Executivo ao criar novas obrigações, ampliar benefícios e gerar impacto financeiro continuado sem autorização do Legislativo.

Na justificativa, a deputada argumenta que o decreto vai além de uma simples reorganização administrativa. “O poder de regulamentar do Chefe do Poder Executivo não pode, por meio de ato infralegal, ampliar ações que impliquem impacto financeiro, ampliação de despesas continuadas ou redefinição substancial de conceitos jurídicos sensíveis, como o de segurança pública e institucional”, afirma o texto do projeto.

Para Beatriz Cerqueira, a medida contrasta com o discurso do próprio governo, que alega delicadeza fiscal para negar recomposição salarial a servidores e investimentos em áreas essenciais.

O PRE também chama atenção para o uso de conceitos jurídicos abertos e indeterminados, como “integridade moral” e “interesse público”. Segundo a deputada, essa abertura amplia excessivamente a discricionariedade administrativa e fragiliza os mecanismos de controle. Outro ponto destacado é o momento político da edição do decreto.

Em nota enviada à imprensa, Beatriz Cerqueira afirmou que a iniciativa é “ainda mais grave por ter sido apresentada às vésperas do período eleitoral para benefício direto ao próprio governador”.

O projeto ressalta ainda que a Constituição do Estado de Minas Gerais confere à Assembleia a prerrogativa de sustar atos do Executivo que exorbitem sua competência, como forma de preservar o equilíbrio entre os Poderes. A tramitação de um Projeto de Resolução segue o rito legislativo tradicional, com análise pelas comissões e votação em plenário, podendo ser aprovado por maioria simples.

Resposta do governo

Procurado pela reportagem, o Executivo estadual negou que o decreto crie novos benefícios ou gere impacto orçamentário adicional. Em nota, a administração afirmou que a medida apenas consolida regras já existentes nos decretos 48.556/2022 e 48.710/2023, que foram revogados com a publicação do novo texto. Segundo o governo, a reorganização torna a regulamentação mais objetiva e confere maior segurança jurídica à atuação do Gabinete Militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A gestão Zema sustenta ainda que a fixação de um prazo de dois anos, prorrogável uma única vez, observa o princípio da razoabilidade e se baseia em estudos técnicos do próprio GMG. O Executivo defende também que o conceito ampliado de segurança governamental, que inclui dimensões moral e institucional, está em consonância com a legislação vigente. Questionado, no entanto, o governo não apresentou números detalhados sobre custos, efetivo empregado ou impactos na alocação de policiais militares.