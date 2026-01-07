Zema amplia segurança a ex-governadores e estende proteção no pós-mandato
Decreto amplia prazo da segurança no pós-mandato e permite a inclusão de familiares mediante justificativa de interesse público
O governador Romeu Zema (Novo) ampliou os benefícios de segurança destinados a ex-governadores e ex-vice-governadores de Minas Gerais, ao estender o prazo do serviço e ampliar o alcance da proteção, que passa a incluir, mediante indicação, familiares e pessoas com vínculo direto com as autoridades.
A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 49.154/2025, publicado no Diário Oficial do Estado em 31 de dezembro, e reorganiza a estrutura do Gabinete Militar do Governador (GMG), responsável pela execução da chamada "segurança governamental". A reestruturação acontece quatro meses antes de o governador se afastar do Palácio dos Tiradentes para se dedicar à campanha presidencial.
Pela nova regra, a segurança aos ex-governadores será garantida por dois anos após o término do mandato, com possibilidade de prorrogação por igual período, mediante autorização do governador em exercício, respeitado o limite do fim do mandato subsequente. Antes, o prazo inicial era menor e a regulamentação menos detalhada.
O decreto também determina a composição das equipes responsáveis pelo serviço: três policiais militares por turno, sendo um oficial, limitado ao posto de major conforme o texto, e duas praças, organizados em escala que permita o revezamento legal. A coordenação e o planejamento das ações ficam a cargo da Superintendência de Segurança e Inteligência do GMG.
Além da ampliação do prazo de serviço, o texto reformula o próprio conceito de segurança governamental. A proteção deixa de se restringir à integridade física e passa a abranger também a integridade moral e institucional das autoridades, com a justificativa de garantir a estabilidade política, a continuidade administrativa e a ordem pública.
Na prática, a mudança amplia o escopo de atuação do Gabinete Militar e institucionaliza a possibilidade de extensão da segurança a familiares ou pessoas indicadas pelo governador ou vice-governador, desde que haja alegação de interesse público.
Procurado, o governo de Minas foi questionado sobre os impactos da reestruturação do Gabinete Militar e da ampliação do prazo da segurança para ex-governadores e ex-vice-governadores. Até a publicação desta matéria, não obteve retorno.