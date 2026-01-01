De olho em 2026, Zema consolida agenda com a iniciativa privada

De olho nas eleições presidenciais deste ano, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), manteve uma intensa agenda de encontros com a iniciativa privada ao longo de 2025 e reforçou sua presença fora do estado. Levantamento feito pelo Estado de Minas mostra que a estratégia adotada no primeiro semestre se manteve e ainda ganhou contornos mais definidos na segunda metade do ano passado, ainda que sem uma explosão no número de compromissos.

Entre janeiro e dezembro de 2025, Zema participou de 100 eventos organizados pela iniciativa privada, entre palestras, participações como convidado e reuniões fechadas com empresários, investidores, economistas e analistas do mercado financeiro. Esses compromissos incluíram desde grandes feiras do agronegócio até encontros reservados com agentes do mercado. Fóruns empresariais e apresentações de balanço de governo também estiveram entre os compromissos.

Como o Estado de Minas já havia mostrado em levantamento anterior, no primeiro semestre do ano, o governador ampliou de forma expressiva sua presença em agendas privadas em comparação ao mesmo período de 2024. O novo recorte, que inclui todo o ano de 2025, indica que a tendência foi mantida no segundo semestre, embora em ritmo mais moderado.

De julho a dezembro, Zema teve 135 encontros registrados em agenda oficial. Desses, 53 foram compromissos ligados à iniciativa privada, o que representa 39,2% do total no período. No primeiro semestre, Zema havia cumprido 174 compromissos, sendo 47 deles com a iniciativa privada, o equivalente a 27% da agenda naquele intervalo.

Os temas desses eventos ajudam a entender a estratégia. O agronegócio seguiu como um dos principais eixos. Em 28 de novembro, por exemplo, Zema participou do 32º Encontro de Lideranças do Agro, em Belo Horizonte. Também marcou presença no 24º Fórum Empresarial promovido pelo Lide, no Rio de Janeiro, além de eventos voltados ao mercado financeiro.

No início de dezembro, o governador esteve na Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), onde apresentou um balanço de sua gestão. Na ocasião, Zema fez um discurso ancorado no tema da transparência e da prestação de contas, traçando paralelos com práticas do setor privado. “Acho importante mostrarmos que somos uma gestão que não teme prestar contas. Até acredito que deveria existir, no Brasil, uma lei que obrigasse todo gestor público a apresentar seus dados”, afirmou.

Apesar de cobrar transparência, o governador manteve em sigilo a lista de empresas beneficiadas com isenções fiscais por parte do governo. O vice-governador Mateus Simões (Novo) chegou a anunciar que a relação das companhias seria divulgada em junho, mas isso não aconteceu. Via Lei de Acesso à Informação, o Executivo também negou à reportagem os dados, ancorando-se em um decreto de 2014. Como mostrou o EM na semana passada, Minas renunciou ao recebimento de R$ 111,86 bilhões em impostos desde 2020, dinheiro que poderia servir para frear a bilionária dívida contraída pelo estado com a União.

Territórios

Outro dado revelador do levantamento é a geografia dessas agendas. No segundo semestre, 35,8% dos encontros de Zema com a iniciativa privada (19 encontros) ocorreram fora de Minas Gerais, com destaque para o estado de São Paulo, numa tentativa de nacionalização do nome do governador. A capital paulista concentrou palestras, reuniões e eventos, reforçando o papel do eixo econômico paulista como principal vitrine da pré-campanha.

Um dos exemplos foi a participação de Zema no evento “Follow the Money”, evento organizado pelo site Brazil Journal, em São Paulo, no dia 1º de outubro. Na ocasião, o governador falou sobre as ações do Governo de Minas no combate ao crime organizado e traçou um panorama da segurança pública em Minas e no Brasil.

A conversa foi mediada por Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e contou também com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Ao lado de Caiado, Zema enalteceu o trabalho das forças de segurança mineiras e destacou as diretrizes adotadas pelo governo estadual. “O crime é como se fosse um câncer e cabe ao Estado evitar que esse tumor cresça, caso contrário vai crescer naturalmente. Temos que punir e dar o exemplo”, disse, reforçando o apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil.

A pauta da segurança pública, aliás, também explica uma presença mais constante do governador no Rio de Janeiro ao longo do segundo semestre. Enquanto, nos seis primeiros meses de 2025, Zema esteve no estado duas vezes, em compromissos ligados à indústria, entre julho e dezembro foram cinco agendas no território fluminense.

Duas delas tiveram foco direto na segurança pública, como a reunião realizada em 30 de outubro, que reuniu governadores para discutir ações conjuntas de combate ao crime organizado e às facções criminosas, depois da ofensiva policial no Complexo da Penha, que matou 121 suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV).

De forma mais ampla, a agenda do governador no segundo semestre reforça o movimento de nacionalização de sua atuação. Considerando todos os compromissos oficiais, 22,9% ocorreram fora de Minas Gerais. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, cumpriu agendas em Brasília, Espírito Santo, Goiás e Paraná, em encontros que mesclaram pautas econômicas, institucionais e de segurança.