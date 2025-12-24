Zema publica vídeo calçando chinelo: ‘Sempre com o pé direito’ 

Em meio a polêmica em torno do comercial da Havaianas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou nesta quarta-feira (24/12) um vídeo nas redes sociais no qual mostra que não usa a marca. A gravação, sem falas, mostra o dirigente sentado, retirando os sapatos e calçando o chinelo. O enquadramento destaca a marca do produto e, na legenda, Zema apenas escreveu “Sempre com o pé direito”.

A publicação ocorre no momento em que a campanha de fim de ano da marca se tornou alvo de críticas de parlamentares e influenciadores de direita. O vídeo publicitário, estrelado pela atriz Fernanda Torres, propõe que o público inicie 2026 “com os dois pés”, e não “com o pé direito”. O trecho motivou interpretações políticas entre lideranças conservadoras, que passaram a defender o boicote à empresa.

A reação começou no domingo (21/12), quando o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) afirmou que a referência ao “pé direito” seria uma metáfora eleitoral e convocou um boicote. Em seguida, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo jogando um par de Havaianas no lixo e declarou que a imagem simbólica da marca teria sido rompida pela escolha de uma atriz identificada com posições políticas de esquerda.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também se manifestou, utilizando um trocadilho com o slogan tradicional da marca. Outros parlamentares, como Rodrigo Valadares (PL-SE) e Gilson Machado Filho (PL-PE), afirmaram que a campanha representaria ação política e sugeriram a substituição da marca por concorrentes.

Críticas

As reações também provocaram manifestações contrárias. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que o boicote atinge diretamente a economia do Norte de Minas, onde está instalada a maior fábrica da Havaianas. A deputada estadual Lohanna França (PV) publicou vídeo ironizando a polêmica e disse que setores da direita estariam criando conflitos artificiais.