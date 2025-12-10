Zema descarta saída antecipada e diz que ficará no cargo até abril de 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador Romeu Zema (Novo) reforçou que não pretende antecipar sua saída do cargo para se dedicar à campanha presidencial de 2026. Ele afirmou que permanecerá no governo até "muito próximo" do prazo-limite estabelecido pela legislação eleitoral, em 4 de abril, descartando qualquer movimento antecipado para iniciar a agenda de pré-campanha eleitoral. Em conversa com a imprensa ele reforçou que pretende concluir integralmente o ciclo de governo antes de oficializar a renúncia.

"A previsão é ficar até a data limite, inclusive para cumprir integralmente a minha jornada de governador. Então não há nenhuma previsão [de sair antecipadamente]. O que eu falei foi que eu tenho mais quatro meses pela frente, né? Quatro meses passa rápido", disse Zema, na manhã desta quarta-feira (10/12). A fala foi uma resposta às especulações de que estaria adotando um tom de despedida em recentes aparições públicas.

Zema também ressaltou que o prazo-limite vale para qualquer ocupante de cargo executivo que deseje disputar outro posto, no caso dele, a Presidência. A exceção é para quem busca a reeleição, o que não se aplica à sua situação. A partir da renúncia, o vice-governador Mateus Simões (PSD), já lançado como pré-candidato ao Governo de Minas, assumirá o Palácio Tiradentes e conduzirá o estado durante o período eleitoral.

O governador mineiro também disse que seguirá cumprindo suas funções até a data estabelecida, evitando qualquer antecipação que pudesse caracterizar atividade de campanha. Zema lançou sua pré-candidatura à Presidência da República, em agosto, sob o slogan “O Brasil primeiro”.

Com discurso focado em "PT nunca mais", ele disse que pretende livrar o país do "Lulismo, dos parasitas e das facções criminosas". Segundo o governador, o Brasil vive "sob a tirania das facções" e elas "ameaçam transformar o país em um narcoestado".

Agenda no Palácio das Artes

O governador visitou, nesta quarta-feira (10/12), duas exposições em cartaz no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a “Bonecos Giramundo” e a “Presépios de Minas em Mim”. A primeira integra a grande Ocupação Giramundo, que celebra os 55 anos do grupo, referência nacional e internacional no teatro de animação.

A mostra apresenta cerca de 600 peças, entre bonecos, máscaras, objetos de cena e elementos cenográficos que marcaram história no teatro, no cinema de animação e na televisão brasileira.

Já a exposição “Presépios de Minas em Mim” reúne mais de 70 presépios e estandartes criados por artesãs e artesãos de todas as regiões do estado. A mostra é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), o Ceart, a Cemig e o Sebrae Minas.