Zema perde espaço no debate digital nacional, diz pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Apesar de buscar espaço no debate digital nacional, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), segue enfrentando dificuldades para converter episódios pontuais de visibilidade em presença política constante nas redes sociais. Com 2026 no horizonte, o mineiro ainda não conseguiu consolidar uma base engajada fora de seu estado, enquanto rivais da direita avançam de maneira mais robusta na disputa pelo eleitorado órfão da liderança digital de Jair Bolsonaro (PL).



Novo levantamento do Índice Datrix dos Presidenciáveis (IDP) mostra que Zema teve a maior queda entre os 10 principais nomes monitorados, recuando de 15,21 pontos em outubro para 6,68 pontos em novembro. O desempenho o deixa atrás de outros governadores ligados ao mesmo campo ideológico, como Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, além da forte presença digital da família Bolsonaro.



O índice de avaliação do desempenho dos presidenciáveis combina três critérios: o “colchão reputacional”, que mede a capacidade de mobilização nas próprias redes; o “mar aberto”, que avalia a repercussão externa em menções feitas por jornais, influenciadores e outros políticos; e a análise de buscas em plataformas como Google e TikTok. Os dados geram uma nota que varia de -100 a +100, refletindo a força digital de cada político.



Segundo a Datrix, o comportamento de Zema no ambiente digital é marcado por picos esporádicos de engajamento, impulsionados por fatos externos, que depois se dissipam. O episódio mais recente foi a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história fluminense, com 121 mortos, entre suspeitos e policiais. Zema foi um dos primeiros governadores a adotar discurso duro sobre o caso, o que lhe garantiu projeção momentânea, mas insuficiente para sustentar crescimento contínuo.



“O desafio do governador Zema é complexo. Ele foi o primeiro a surfar bem, como representante de um posicionamento de direita, nos desdobramentos da operação policial no Rio. Mas aquilo foi um recorte de momento”, avalia João Paulo Castro, CEO da Datrix. “Os dados de novembro confirmam que é muito difícil para governadores locais manterem representatividade nacional sem um trabalho de massa”, complementa.

Enquanto Zema oscila, outros nomes demonstram capacidade de crescimento mais consistente. Ratinho Jr. saltou de 17,56 para 19,96 pontos entre outubro e novembro, consolidando-se em terceiro lugar geral, atrás apenas da líder Michelle Bolsonaro (37,34) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (24,19). Para Castro, o desempenho do paranaense reflete uma estratégia regular e de longo prazo. “Ratinho Jr. já se posiciona como um nome nacional, ainda não com a força do Tarcísio [governador de São Paulo]”, diz.



O cenário também se reorganizou a partir da prisão de Jair Bolsonaro, em novembro. O núcleo familiar do ex-presidente foi o grande beneficiado, segundo o IDP. Michelle Bolsonaro passou a liderar isoladamente o ranking. Segundo o levantamento, o último mês da ex-primeira-dama foi marcado por publicações pessoais, religiosas e de reforço ao papel de “pilar” da família. “A prisão de Bolsonaro intensificou a mobilização digital e reforçou Michelle como figura política central da direita. Apesar de tensões internas no PL, ela se tornou o ponto de convergência da base”, destaca a pesquisa.

Os dados também destacam a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), estreando em quarto lugar com 19,16 pontos. O levantamento é anterior à decisão de Jair Bolsonaro apoiar o filho para a Presidência. Eles ampliaram ainda mais o domínio da família no debate digital.



Outro concorrente que aproveitou o rearranjo do campo bolsonarista foi Ronaldo Caiado. O goiano cresceu 10,6% e assumiu o quinto lugar geral, com 16,64 pontos, impulsionado por declarações duras na área de segurança pública que repercutiram no chamado “mar aberto”, o ambiente fora da bolha de seguidores fiéis, onde interagem influenciadores, jornalistas e outros atores políticos. Nesse recorte, Caiado teve desempenho superior ao de Zema, cuja atuação ainda tem alcance fortemente regionalizado.



Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também viu sua base digital oscilar negativamente após a prisão de Bolsonaro, apesar de gestos públicos de lealdade ao ex-presidente. “Tarcísio ainda sofre muito fogo amigo, sobretudo da base bolsonarista. Ele é nacionalmente conhecido, mas enfrenta instabilidades frequentes”, explica Castro.



No caso de Zema, porém, o problema é mais estrutural, segundo o CEO da Datrix. Sua presença digital depende de temas circunstanciais e não de uma narrativa contínua, o que limita seu crescimento. “Ele já percebeu que consegue picos de menções positivas. O desafio agora é traduzir isso em posicionamento nacional robusto”, observa Castro. “É preciso ter pauta, sustentação e aumento real do engajamento para que os temas durem mais tempo nas redes”.



Apesar disso, Castro ressalta que a queda de Zema em novembro não impede que ele volte a se destacar nos próximos meses, já que oscilações desse tipo são próprias do funcionamento das redes sociais. Segundo ele, o governador vive um processo típico de figuras que tentam ampliar sua atuação para além do público local: quando se busca saltar de um engajamento regional para uma projeção nacional, “é necessário um planejamento digital robusto e contínuo”, avalia. Para ele, Zema já iniciou esse movimento, mas destacou que se trata de um trabalho complexo, que demanda atuação simultânea em diferentes frentes.

Índice Datrix dos Presidenciáveis (IDP) referente a novembro de 2025

1º Michelle Bolsonaro - 37,34 pontos

2º Lula - 24,19 pontos

3º Ratinho Júnior - 19,96 pontos

4º Flávio Bolsonaro - 19,16 pontos

5º Ronaldo Caiado - 16,64 pontos

6º Tarcísio de Freitas - 16,44 pontos

7º Eduardo Bolsonaro - 16,06 pontos

8º Eduardo Leite - 9,78 pontos

9º Ciro Gomes - 8,31 pontos

10º Zema - 6,68 pontos